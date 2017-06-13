На акции оппозиции в Москве 12 июня задержали 136 несовершеннолетних

На несанкционированной акции оппозиции в Москве 12 июня были задержаны более 130 подростков, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, передает «Интерфакс».

По его словам, участие в акции связано с попыткой самореализации.

«Было задержано 136 несовершеннолетних. Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — сказал Черников.

По словам Черникова, «эти молодые люди достаточно прогрессивные, разносторонние, они сами вправе выбирать свою линию жизни», при этом важно, чтобы они «учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип «не навреди».

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несогласованную акцию 12 июня в центре Москвы «подлой провокацией», пишет "Газета.ру".

О том, как прошла акция протеста в Петербурге, и сколько её участников задержали, читайте в материале "Фонтанки".