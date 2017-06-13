Фурсенко пообещал, что в "Зените" будут играть минимум трое петербуржцев

Председатель правления ФК "Зенит" Сергей Фурсенко 9 июня на презентации нового главного тренера команды Роберто Манчини пообещал болельщикам, что в составе сине-бело-голубых будут выступать минимум 3 "доморощенных" игрока.

"Что касается молодых игроков, то во всех наших сборных играет всего два человека. Никогда такого не было. Приход Сарсании нужен также для того, чтобы он занимался молодежью. Мы выстроим вертикаль от самых маленьких и до первой команды. Мы вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку, а Давыдов будет тренировать «Зенит»-2. Мы занимаемся Академией, у нас есть интернат, который почти пустой. В первую команду вернутся по крайней мере три воспитанника петербургского футбола, и это уже немало. Цель в том, чтобы это было безостановочное производство, конвейер. Воспитаники «Зенита» должны быть костяком нашей команды, играть по всей России и за рубежом", – сказал Сергей Фурсенко.

Напомним, что один воспитанник петербургского футбола в клуб уже вернулся, это защитник "Ростова", выпускник академии "Зенита" Денис Терентьев. Соглашение с Терентьевым рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

Терентьев – 24-летний воспитанник Академии «Зенита», но за петербургский клуб провел всего один матч. Затем два раза был в аренде в «Томи», в 2015-м подписал полноценный контракт с «Ростовом» и провел удачный сезон под руководством Курбана Бердыева, хорошо показав себя и в еврокубках, и в российском чемпионате.