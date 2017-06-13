Фурсенко про новый стадион: мы постараемся туда переехать ко второму туру

Председатель правления ФК "Зенит" Сергей Фурсенко 9 июня сказал, когда команда переедет на новый стадион на Крестовском острове.

"Мы постараемся туда переехать на новый стадион. Думаю, начнём там играть со второго тура нового чемпионата. Только переехав туда, можно закончить все доработки. Мы будем так же агрессивно работать по новому стадиону, потому что мы хотим, чтобы как можно больше болельщиков увидело нашу игру", сказал Сергей Фурсенко.

Напомним, что в преддверии Кубка конфедераций "Зенит" провел две игры на новой арене, но завершающий домашний матч чемпионата сыграл на "Петровском".

Новый чемпионат России стартует в середине июля.