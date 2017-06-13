Фурсенко пообещал проводить Данни

Председатель правления ФК "Зенит" Сергей Фурсенко пообещал ветерану команды Мигелю Данни, покинувшему команду на днях, почетные проводы.

"Проводы Данни состоятся в четверг, завтра будут детали. На матче проводить не получится", – заявил он на презентации нового главного тренера клуба Роберто Манчини болельщикам, которая проходит сейчас в "Ленинград-центре" в Таврическом.

По информации Фонтанки, проводы португальца пройдут на Манежной площади. Данни, обидевшись на непродление контракта с "Зенитом", отказался от пышных проводов и попросил церемонию попроще.