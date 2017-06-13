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13.06.2017 21:25

Манчини: Задача - выиграть чемпионат России и выйти в ЛЧ

Главный тренер ФК "Зенит" Роберто Манчини озвучил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба.

Итальянский специалист сделал это на презентации для болельщиков, которая проходит в "Ленинград-центре", куда Манчини приехал сразу после прилёта в Петербург.

"Выигрыш чемпионата и участие в Лиге чемпионов", – сказал Манчини о задачах, поставленных перед ним.

Также он отметил, что его не пугает лимит на легионеров, существующий в РФПЛ.

"У меня был опыт с лимитом на легионеров в Турции. В "Зените" достаточно российских игроков", – сказал он.

Ответил итальянец и на вопрос, почему из команды ушел её лидер – португалец Мигель Данни

"Я лично от Данни не отказывался. У него закончился контракт и он ушёл", – сказал он.


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В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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