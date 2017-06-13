Манчини: Задача - выиграть чемпионат России и выйти в ЛЧ
Главный тренер ФК "Зенит" Роберто Манчини озвучил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба.
Итальянский специалист сделал это на презентации для болельщиков, которая проходит в "Ленинград-центре", куда Манчини приехал сразу после прилёта в Петербург.
"Выигрыш чемпионата и участие в Лиге чемпионов", – сказал Манчини о задачах, поставленных перед ним.
Также он отметил, что его не пугает лимит на легионеров, существующий в РФПЛ.
"У меня был опыт с лимитом на легионеров в Турции. В "Зените" достаточно российских игроков", – сказал он.
Ответил итальянец и на вопрос, почему из команды ушел её лидер – португалец Мигель Данни
"Я лично от Данни не отказывался. У него закончился контракт и он ушёл", – сказал он.