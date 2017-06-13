Из-за смертельного ДТП на «Скандинавии» движение закрыто

Два человека погибли 13 июня в результате ДТП на 92-м километре автодороги «Скандинавия». Дорогу пришлось на какое-то время перекрыть, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В аварию попал «УАЗ Патриот», и это второе смертельное ДТП с «Патриотом» на «Скандинавии» за неделю.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга». Там же – видеозапись момента лобового столкновения.

По состоянию на 19:00 из-за проведения следственных действий движение на трассе перекрыто.

Объезд организован по Средневыборгскому шоссе, съезды на 83-м и 100-м километрах (через Кирпичное и Цвелодубово).

На месте работают представители СК РФ, ГИБДД, ФКУ Упрдор "Северо-Запад", подрядной дорожной организации.

Автомобилистов просят быть внимательными при выборе маршрута следования.