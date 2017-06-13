Дзержинский суд арестовал 14 участников протеста на Марсовом поле
Четырнадцать человек арестованы Дзержинским судом за участие в антикоррупционном митинге Навального. Еще двенадцать оштрафованы.
Как сообщили «Фонтанке» в Дзержинском суде Петербурга, 13 июня были рассмотрены материалы на 26 человек, задержанных накануне на Марсовом поле. На них составили протоколы за неповиновение полиции и нарушение правил проведения митинга.
«Наказанию в виде административного ареста от пяти до десяти суток подверглись четырнадцать человек, двенадцать оштрафованы», – уточнили в райсуде.
Рассмотрение дел сопровождалось беспрецедентными мерами безопасности. Вход в Дзержинский охраняли полиция и ОМОН, сторонние заседания были отменены. Изначально планировалось, что этот суд рассмотрит материалы на 561 участника, но непомерная нагрузка вынудила переправить протоколы и задержанных в другие суды.
Справка:
12 июня митинг на Марсовом поле собрал десять тысяч человек. Им предлагали на автобусах доехать до Удельного парка, где акцию разрешили. После отказа начались задержания, причем полиция давала на раздумья пять минут.