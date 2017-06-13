Дзержинский суд арестовал 14 участников протеста на Марсовом поле

Четырнадцать человек арестованы Дзержинским судом за участие в антикоррупционном митинге Навального. Еще двенадцать оштрафованы.

Как сообщили «Фонтанке» в Дзержинском суде Петербурга, 13 июня были рассмотрены материалы на 26 человек, задержанных накануне на Марсовом поле. На них составили протоколы за неповиновение полиции и нарушение правил проведения митинга.

«Наказанию в виде административного ареста от пяти до десяти суток подверглись четырнадцать человек, двенадцать оштрафованы», – уточнили в райсуде.

Рассмотрение дел сопровождалось беспрецедентными мерами безопасности. Вход в Дзержинский охраняли полиция и ОМОН, сторонние заседания были отменены. Изначально планировалось, что этот суд рассмотрит материалы на 561 участника, но непомерная нагрузка вынудила переправить протоколы и задержанных в другие суды.