«Аэрофлот» заплатит миллион каждому новому экипажу
Крупными денежными выплатами намерен стимулировать свой летный состав лидер в сфере российских воздушных перевозок. «Аэрофлот» заплатит только за то, что специалист устраивается на работу.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, новая форма финансового мотивирования коснется не только тех, кто устраивается в «Аэрофлот» впервые, но и тех, кто готов вернуться. Единственное условие — с момента увольнения не должно пройти больше трех лет. На тех, кто переходит в одну из «дочек» «Аэрофлота» нововведение не распространяется.
Выплата летному составу будет единовременной, и для командира воздушного судна она составит 650 тыс. руб., а для второго пилота – 350 тыс. руб.
«Для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берет на себя обязательства отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени», – говорится в сообщении перевозчика от 13 июня.
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Справка:
Согласно собственным данным авиакомпании, «Аэрофлот» является лидером воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году «Аэрофлот» перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.