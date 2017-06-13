«Аэрофлот» заплатит миллион каждому новому экипажу

Крупными денежными выплатами намерен стимулировать свой летный состав лидер в сфере российских воздушных перевозок. «Аэрофлот» заплатит только за то, что специалист устраивается на работу.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, новая форма финансового мотивирования коснется не только тех, кто устраивается в «Аэрофлот» впервые, но и тех, кто готов вернуться. Единственное условие — с момента увольнения не должно пройти больше трех лет. На тех, кто переходит в одну из «дочек» «Аэрофлота» нововведение не распространяется.

Выплата летному составу будет единовременной, и для командира воздушного судна она составит 650 тыс. руб., а для второго пилота – 350 тыс. руб.

«Для всех, кто принимается на работу с соответствующей выплатой, существует правило: работник берет на себя обязательства отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени», – говорится в сообщении перевозчика от 13 июня.