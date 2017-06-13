Журналистка отсидит на 10 суток за отказ поехать на митинг в Удельный парк

Журналистку издания «Собака.ру» Ксению Морозову осудили на 10 суток и оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в митинге на Марсовом поле в Петербурге. Об этом 13 июня она сообщила «Фонтанке».

«10 суток, 12 тысяч, в качестве доказательства было предъявлено видео, на котором меня нет», – рассказала корреспондент. По ее словам, адвокат намерен оспаривать решение Фрунзенского районного суда. На данный момент она все еще находится в здании суда, в ближайшее время ее могут отвезти в СИЗО.

Ранее Союз журналистов потребовал освободить корреспондента, при задержании имевшего редакционное удостоверение.

Напомним, что на митинге 12 июня задержали 548 человек, четверти их них меньше 18 лет. На данный момент в судах рассмотрено менее половины дел задержанных.