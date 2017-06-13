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13.06.2017 20:27
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Разгонит ли BMW конвейер в Шушарах

Смольный нашел нового претендента на простаивающий завод GM. Им может стать немецкий концерн BMW, считают участники рынка. Но прежде компании предстоит добиться льгот от Минпромторга и договориться с новым владельцем площадки - концерном PSA.
Разгонит ли BMW конвейер в Шушарах
Вячеслав Зитев/Интерпресс

В российском представительстве BMW переговоры о выходе на петербургскую площадку не подтверждают, уверяя, что довольны действующим контрактным производством на мощностях калининградского «Автотора». Оптимизма не добавляет и тот факт, что предыдущий претендент на площадку — концерн Daimler – в итоге предпочел создавать завод в другом регионе.

О том, что BMW ведет переговоры о запуске производства в Северной столице, сообщил сегодня со ссылкой на источник в органах исполнительной власти «Деловой Петербург». По данным издания, немецкий концерн помимо сборки автомобилей, возможно, локализует в России выпуск некоторых узлов и агрегатов. В качестве площадки рассматривается предприятие General Motors, законсервированное весной 2015 года.

Смольный обещал возродить производство на мощностях американского концерна еще осенью 2016 года. Переговоры велись с несколькими претендентами. Имена не назывались, но участники рынка в числе интересантов указывали, в частности, белорусского партнера GM «Юниссон»(собирает Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe).

На данный момент остался один претендент, но с серьезными намерениями, рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленности и инновациям Максим Мейксин. Компания сделала технический аудит завода GM и обсудила свои планы с правительством Петербурга.

«Темой было количество рабочих мест и поступление налогов. Нас все устроило», – рассказал Максим Мейксин. Теперь автопроизводитель ведет диалог Минпромторгом о предоставлении льгот, добавил он.

Информацию о том, что на мощности GM претендует именно BMW, Максим Мейксин не подтвердил, но и не опроверг. Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк ограничилась репликой «без комментариев».

В российском представительстве BMW сообщили, что в данный момент не ведут переговоры об открытии завода в Петербурге.

«Мы довольны нашим сборочным производством в Калининграде, которое организовано на мощностях «Автотора», – заявил представитель компании.

В Минпромторге на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Однако две недели назад высшее руководство BMW приезжало из Мюнхена в Петербург, рассказали автодилеры марки. «Предположительно, предметом стали переговоры со Смольным и Минпромторгом», – отметил один из них.

 

Об интересе BMW к Северной столице может косвенно свидетельствовать и посещение Петербургского международного экономического форума и.о. гендиректора BMW Group Россия Максимилианом Келльнером.

По данным Смольного, претендент на площади GM намерен выпускать автомобили относительно небольшими объемами (менее 20 тыс. в год) и работать с госзаказом. Известно, что любимыми автомобилями российских чиновников являются Toyota, Ford, Mercedes, Audi, Volkswagen и BMW.

При этом все вышеперечисленные, кроме BMW и Mercedes, уже имеют собственное производство в России. Концерн Daimler рассматривал Петербург для создания завода Mercedes, все-таки предпочел Московскую область. Машины BMW (3-Series, 5-Series, 7-Series, также кроссоверы X1, X3, X5 и X6) сейчас собираются по контракту на калининградском «Автоторе». В 2016 году объем выпуска составил 17 тысяч автомобилей.

Перенос производства в Петербург — логичный шаг, считает исполнительный директор дилера BMW «Аксель Груп» Александр Кумпан.

В прошлом году Калининград лишился преференций, позволявших производителям не платить таможенные пошлины за иностранные компоненты вне зависимости от уровня локализации производства. Это ударило по доходам концерна. Вернуться к прежней рентабельности можно за счет снижения себестоимости.

«В этом случае лучше запускать собственный завод, и делать это в Северной столице удобнее, – как минимум, с точки зрения логистики», – считает Александр Кумпан.

Спрос также выглядит стабильным. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году в целом по России дилеры продали 27,5 тысяч машин BMW, что соответствует результатам 2015 года.

Однако препятствием для прихода BMW в Северную столицу могут стать требования федеральных властей, а также смена владельца самой площадки в Шушарах.

По данным Смольного, федеральные власти готовы дать авиапредприятию льготы, но взамен выдвинули свои условия. По словам Максима Мейксина, обсуждается как прямая локализация (определенная доля компонентов автомобиля должна быть сделана в России — прим.ред.), так и зачетная (в России будет собираться отдельный блок или узел, но поставляться он будет по всему миру, таким образом эти объемы будут «зачтены» предприятию).

«Более вероятен второй вариант. Поскольку выпускать планируется меньше 20 тысяч машин, большое число компонентов локализовать невыгодно», – пояснил он.

В Смольном рассчитывают, что решение автопроизводитель может принять через три месяца.

 

Но пока непонятно, в каком именно виде будут представлять льготы. Напомним, у действующих игроков с Минпромторгом заключены так называемые соглашения о промсборке. Обязуясь сделать на 60% российский автомобиль, они получают таможенные льготы по ввозу оставшихся 40% компонентов. У большинства иностранных заводов данные соглашения истекают в 2017–2018 годах. Однако министерство пока не разработало новые условия соглашений о промсборке. Зато предложило участникам рынка новый механизм — так называемые специнвестконтракты. Они не дают таможенных льгот, зато дают налоговые — в частности, позволяют обнулять федеральную часть налога на прибыль и сокращать региональную. Ранее Смольный обещал петербургским заводам, заключившим такое соглашение, что они смогут платить городу 12,5% прибыли вместо 17%.  Однако производители не торопятся заключать контракты, считая, что такие преференции менее выгодны, нежели соглашение о промсборке.

Еще один фактор неопределенности для BMW — это смена собственников самой площадки GM. В марте 2017 года американский концерн продал свой европейский бизнес концерну PSA (производят Peugeot и Citroen). В компании на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но, по информации Смольного, петербургский завод вошел в эту сделку. Поэтому переговоры, которые были начаты с GM, пришлось начать заново, уточнил Максим Мейксин. Если PSA решит иначе распорядиться мощностями, претендующей на них компании придется икать другую площадку.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

General Motors в марте 2015 года объявил об уходе с российского рынка бренда Opel, а также всех массовых моделей марки Chevrolet, пообещав сохранить лишь премиальные автомобили брендов Cadillac и Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Санкт-Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором».

BMW (Bayerische Motoren Werke — нем.«Баварские моторные заводы») — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Основные производственные мощности компании сосредоточены в Германии (Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен). Также автомобили собираются на предприятиях в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, во Вьетнаме и США.


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