На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС зафиксировали задымление
В одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС было зафиксирован задымление, сообщается 13 июне на сайте украинской государственной инспекции ядерного регулирования.
«В 15.57 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения №509 блока №3 ЧАЭС. В 16.00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС», — говорится в тексте официального сообщения.
В ведомстве подчеркнули, что радиационное состояние помещений блока и площадки ЧАЭС осталось без изменений.
Источник: «Газета.Ru»