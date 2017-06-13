«Фонтанка» за 60 секунд – 13 июня

Конвейер правосудия! На митинге 12 июня в Петербурге задержали 561 человека. Протоколов о нарушениях оказалось вдвое больше, и, чтобы все успели пройти через высшую инстанцию, полиция парализовала работу Дзержинского суда. Сегодня там очень многолюдно.

Руки-ноги протестующих и зубы полицейских – не одно и то же. СК возбудил дело о травмировании слуги правопорядка на Марсовом поле. Во время разгона протестной акции ему выбили зуб.

Петербургский уполномоченный по правам человека считает, что не только оппозиционные политики виновны в том, что так много людей выходит на митинги. По его мнению, власть тут тоже приложила руку.

Есть в нашем городе и другие новости. Например, петербургский ученый оказался «в плену» в Индии – полиция не выпускает его из отеля, МИДы двух стран ссорятся, а все – из-за гнезда маленькой птички, которая любит блестящее.

Петербургские 9-классники массово подают на апелляцию – итоги экзаменов по иностранному языку оказались под вопросом из-за компьютерного сбоя.

Скандальный ремонт набережной Фонтанки завершен. Очевидцы недовольны и шлют нам фотографии, по которым можно оценить качество работ.

«Зенит» собирается купить еще двух игроков. Вместе за них заплатят 50 миллионов евро.

В субботу стартует Кубок конфедераций, и петербургская подземка уже поспешила порадовать болельщиков. Метрополитен продлит работу ряда станций на час. Рассказываем, когда и каких именно.

Ну, и о погоде. Сильный ветер, местами дожди – такой у нас прогноз на завтра.