На паромах из Хельсинки и Стокгольма в Таллин начнут проверять паспорта

При посадке на паром, отправляющийся в Таллин из портов Хельсинки и Стокгольма, с 15 июня и до конца 2017 года потребуется предъявить паспорт или ID-карту. Возможны очереди.

Как пишет err, дополнительные меры безопасности связаны с тем, что на следующие полгода Эстония принимает на себя роль председателя Совета Европейского союза.

Пассажиров попросят предъявить документы в кассах регистрации в портах, а также выборочно также у главного входа на судно, рассказал Арманд Сымер, руководитель безопасности судоходной компании Tallink Grupp, суда которой курсируют на данном направлении.

«Поскольку проверки со стороны официальных органов власти, вероятно, также станут проводиться чаще, мы просим пассажиров, поднимаясь на борт и сходя с судна, запасаться дополнительным временем и с пониманием относиться к возможным очередям», – отметил Сымер.