Mail.Ru и «Яндекс» создали новую соцсеть

Российские интернет-компании Mail.Ru и «Яндекс» разработали новую соцсеть. Совместный продукт получил название Verb. Соцсеть задумана как продукт для молодых людей и предназначена для общения на бытовые темы.

Как сообщается на странице соцсети, информация о которой появилась в СМИ 13 июня, возраст основной аудитории Verb — от 12 до 21 года. В соцсети можно будет написать короткий статус и прикрепить к нему фото. Для этого пользователю предлагается выбрать глагол из списка, например «ем», «смотрю», «сижу», «пью» и так далее, и продолжить предложение конкретикой. Отсюда и название приложения: «verb» в переводе с английского означает «глагол». Любому посту можно будет поставить оценку, из которой формируется рейтинг пользователя.

«Verb поможет рассказать друзьям о повседневных делах, не боясь, что пост будет неуместно смотреться рядом с фотками из путешествий, записями друзей о знаменитостях, любви, учебе, смысле жизни и ее несправедливости», – гласит главная страница сайта Verb.

По словам разработчиков, такие популярные соцсети как Facebook и Twitter в основном используются в качестве источника информации и больше похожи на СМИ. Verb на их место не претендует и предлагается как альтернатива, так как жажду делиться повседневными делами «в полной мере не утоляет ни одна действующая социальная сеть».

Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.

Напомним, для Mail.Ru Group это не первый опыт работы с соцсетями — компании принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники».