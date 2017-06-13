BuzzFeed: Бизнесмена, давшего показания против России по «делу Магнитского», отравили

Американский новостной портал провел своей расследование таинственной смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного в 2012 году в Лондоне. Свидетеля, давшего невыгодные показания против властей РФ по «делу Магнитского», отравили, уверяет издание.

Свое многомесячное расследование BuzzFeed опубликовал 12 июня. Перепеличный умер 10 ноября 2012 года во время пробежки около своего дома в графстве Суррей. Он вернулся в Англию тем же утром из Парижа.

Первоначальная экспертиза, которую проводила британская полиция, пришла к выводам, что бизнесмен умер от сердечного приступа. Однако жизнь Перепеличного была застрахована на крупную сумму, и страховая компания инициировала повторную медицинскую экспертизу. По данным BuzzFeed, она нашла в организме у умершего остатки смертельного яда — гельземия.

Источники издания в разведке США связывают смерть Перепеличного, которого называли информатором по делу Сергея Магнитского, с Кремлем.

При этом порталу удалось связаться со свидетелем последних дней бизнесмена — девушкой, с которой он провел несколько дней в Париже. Она рассказала, что спутник был очень взволнован, часто разговаривал по телефону и казался очень напуганным этими разговорами. Его руки дрожали, и он пил очень много вина. Издание утверждает, что с девушкой до журналистов не разговаривал ни один представитель правоохранительных органов.

Александр Перепеличный уехал в Европу после смерти юриста-аудитора Сергея Магнитского. Как писали СМИ, он сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников. Британское МВД распорядилось передать расследование этого дела в отдел по особо важным делам.

Юрист фонда Hermitage Capital Магнитский утверждал, что раскрыл схему мошенничества при возврате НДС, с помощью которой из российского бюджета было похищено около 5,4 млрд рублей. Коллеги Магнитского считают, что его заключили под стражу и не оказывали ему достаточной медицинской помощи из-за того, что он изобличил в махинациях сотрудников правоохранительной системы. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина».