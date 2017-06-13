Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Петербург.

Роберто Манчини прибыл в Петербург #зенит #манчини #футбол #Mancini #zenit #фонтанкавсегдаивезде Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июн 13 2017 в 8:49 PDT

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Манчини прилетел в Пулково 13 июня вместе с супругой рейсом из Рима.

Напомним, что сегодня вечером Манчини будет представлен петербургским журналистам в «Ленинград–центре». На презентацию впервые были приглашены и несколько сотен болельщиков – руководство клуба выбрало их случайным образом.

Манчини возглавил «Зенит» в начале июня, он сменил на посту прежнего главного тренера петербургского клуба – Мирче Луческу.