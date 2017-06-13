Манчини прибыл в Петербург
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Петербург.
Роберто Манчини прибыл в Петербург #зенит #манчини #футбол #Mancini #zenit #фонтанкавсегдаивезде
Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Манчини прилетел в Пулково 13 июня вместе с супругой рейсом из Рима.
Напомним, что сегодня вечером Манчини будет представлен петербургским журналистам в «Ленинград–центре». На презентацию впервые были приглашены и несколько сотен болельщиков – руководство клуба выбрало их случайным образом.
Манчини возглавил «Зенит» в начале июня, он сменил на посту прежнего главного тренера петербургского клуба – Мирче Луческу.
© Фонтанка.Ру