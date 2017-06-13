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19:12 13.06.2017
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13.06.2017 18:33

На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке

На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
«Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру от АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») можно по ставке от 10,7% годовых, а при покупке квартиры площадью более 65 кв. м (без учета балкона и лоджий) – от 10% годовых. По программе «Победа над формальностью» процентная ставка составит от 11,2% и 10,5% соответственно.

«Победа над формальностью» – программа «Банка ВТБ 24», позволяющая сэкономить время, затрачиваемое на сбор пакета документов для оформления ипотеки. Для оформления договора ипотеки понадобится только паспорт и СНИЛС, для мужчин младше 27 лет – военный билет. В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» вы сможете получить всю необходимую информацию по оформлению ипотечного кредита, подобрать оптимальную программу от банков-партнеров и получить полный комплекс услуг для  заключения ипотечной сделки.

Справка о ГК «Эталон»


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