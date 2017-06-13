Юрий Гагарин на самарском фестивале превратился в Алексея

Портрет Юрия Гагарина на огромном экране в Самаре во время празднования Дня России сопровождался чужим именем — первого в мире космонавта вдруг назвали Алексеем.

Фото: скриншот с сайта progorodsamara.ru

Как пишут местные СМИ 13 июня, казус произошел на фестивале «ВолгаФест», проходившем на самарской набережной, и не укрылся от глаз празднующих — фотография с ошибкой быстро разошлась по соцсетям. Юрий Гагарин появился на экране в череде других знаменитых россиян-первооткрывателей. Организаторы фестиваля признали свою ошибку, назвав ее «досадной опечаткой».

Фестиваль проходит в Самаре второй год при поддержке правительства Самарской области на набережной Волги в начале июня. В этот раз фестиваль урбанистики проходил 11 и 12 числа. Для посетителей были организованы игры, концерты, спектакли, ярмарка и различные квесты.