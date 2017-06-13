Протестные отделы Петербурга

Петербургские активисты остаются в гостях у полицейских после митинга на Марсовом 12 июня. «Фонтанка» показывает, как задержанные коротают время в местных отделах.

Протестующие 12 июня на Марсовом поле «отдохнули» в отделах. Там они провели больше суток с момента задержаний. Теперь с ними разбираются суды. Там готовы работать до ночи. Так и будет. Вероятно, еще не один день.

ОП№23

Скоро пойдут вторые сутки с момента доставки в отдел после задержания. Здесь собрали 17 человек. Возраст от 18 до 34 лет.

Протестующие жалуются на проблемы с водой и едой. Кормят исключительно «Дошираком». С говядиной. «Если кормят. А у людей гастрит, панкреатит», – подчеркивает молодежь. Одного из них увезла Скорая помощь с приступом гастрита. Постельное белье не выдавали. Покурить не пускают.

Протоколы составили по статьям – неповиновение полицейским и нарушение порядка проведения митинга.

ОП№6

В шестом отделе полиции 26 задержанных уже больше 24 часов. Многие утверждают что простудились, так как провели ночь на полу и холодных скамейках.

Вечером 13 июня партию протестующих увезли в Калининский районный суд. Одному из них – Никите – стало плохо с сердцем.

Некоторым активистам полиция давать копию протокола задержания отказывалась. Приезжали инициативные правозащитники. Помогли составить доверенность на представление интересов в суде.

ОП№15

25 протестующих из 15-го отдела вечером 13 июня составили компанию братьям по разуму из 6-го отдела полиции. Их тоже повезли в Калининский райсуд. Еще из отела активисты жаловались на полицейских, мол, те отбирают телефоны, а в первые часы отказывались пускать адвокатов. Двух человек минувшей ночью увезла «Неотложка». Еще одна задержанная пыталась получить медицинскую помощь, но врачи якобы в грубой форме ей отказали.

ОП№64

В 64-ом отделе оказалось 44 задержанных. К 8 утра 13 июня протоколы, по словам протестующих, все еще не были составлены. «За дверью режутся в бильярд», – с печалью констатировали активисты в Facebook. Коротая время в ожидании оформления, задержанные успели создать группу «ВКонтакте» под названием «Прогулки по 64 отделу». Но она уже удалена.

ОП№80

Семеро из 80-го одела остаются на вторую ночевку. В соцсетях не жалуются. Зато инициативные жители Колпино в группах в соцсетях координируются самостоятельно и несут задержанным еду.