Протестные отделы Петербурга
Протестующие 12 июня на Марсовом поле «отдохнули» в отделах. Там они провели больше суток с момента задержаний. Теперь с ними разбираются суды. Там готовы работать до ночи. Так и будет. Вероятно, еще не один день.
ОП№23
Скоро пойдут вторые сутки с момента доставки в отдел после задержания. Здесь собрали 17 человек. Возраст от 18 до 34 лет.
Протестующие жалуются на проблемы с водой и едой. Кормят исключительно «Дошираком». С говядиной. «Если кормят. А у людей гастрит, панкреатит», – подчеркивает молодежь. Одного из них увезла Скорая помощь с приступом гастрита. Постельное белье не выдавали. Покурить не пускают.
Протоколы составили по статьям – неповиновение полицейским и нарушение порядка проведения митинга.
ОП№6
В шестом отделе полиции 26 задержанных уже больше 24 часов. Многие утверждают что простудились, так как провели ночь на полу и холодных скамейках.
Вечером 13 июня партию протестующих увезли в Калининский районный суд. Одному из них – Никите – стало плохо с сердцем.
Некоторым активистам полиция давать копию протокола задержания отказывалась. Приезжали инициативные правозащитники. Помогли составить доверенность на представление интересов в суде.
ОП№15
25 протестующих из 15-го отдела вечером 13 июня составили компанию братьям по разуму из 6-го отдела полиции. Их тоже повезли в Калининский райсуд. Еще из отела активисты жаловались на полицейских, мол, те отбирают телефоны, а в первые часы отказывались пускать адвокатов. Двух человек минувшей ночью увезла «Неотложка». Еще одна задержанная пыталась получить медицинскую помощь, но врачи якобы в грубой форме ей отказали.
ОП№64
В 64-ом отделе оказалось 44 задержанных. К 8 утра 13 июня протоколы, по словам протестующих, все еще не были составлены. «За дверью режутся в бильярд», – с печалью констатировали активисты в Facebook. Коротая время в ожидании оформления, задержанные успели создать группу «ВКонтакте» под названием «Прогулки по 64 отделу». Но она уже удалена.
ОП№80
Семеро из 80-го одела остаются на вторую ночевку. В соцсетях не жалуются. Зато инициативные жители Колпино в группах в соцсетях координируются самостоятельно и несут задержанным еду.
Справка:
12 июня на Марсовое поле вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек. Почти четверть из них — несовершеннолетние. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру выходного понедельника все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.
Это уже вторая акция, посвященная результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь – студенты и даже школьники.