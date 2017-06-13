В парке Царского Села возродят Парнас

Куртина «Парнас» в Александровском парке Царского Села будет восстановлена и станет видовой площадкой. Концепцию реставрации куртины представили сегодня на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Члены Совета единогласно проголосовали за реализацию проекта, сообщает пресс-служба ГМЗ «Царское Село».

Как сообщила директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, куртина «Парнас» в Новом саду Александровского парка, разбитая по указу императрицы Елизаветы в середине XVIII века, – это небольшая гора высотой около 16 метров. Ее опоясывает спиральная дорожка, которая завершается видовой площадкой наверху. Парнас сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, он был изрыт блиндажами, после попадания снарядов остались воронки. Гора заросла самосевными деревьями, в том числе больными, рассказали сотрудники ГМЗ.

Совет решил восстановить планировку куртины «Парнас» на конец XVIII – первую половину XIX века. «Наши основные задачи такие: восстановить исторический облик куртины как части общей архитектурно-ландшафтной композиции, вернуть горе Парнас функцию смотровой площадки. При этом мы постараемся максимально сохранить существующие здоровые деревья», – объяснила хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Вокруг горы, которую поднимут до 17,5 метров, восстановят круг из стриженных шарами лип, а вдоль серпантинной дорожки высадят сплошной линией кусты смородины. В центре верхней площадки будет дерево с красивой кроной, вокруг ствола – деревянная скамья в китайском стиле, воссозданная по старинному чертежу.

После реставрации близлежащих аллей гора Парнас вновь станет видовой площадкой, с которой откроются прекрасные виды на ажурную планировку регулярной части Александровского парка и окружающие пейзажи.

«Когда-то Парнас был важным компонентом регулярной части Александровского парка. Сегодня это оползший холмик, поросший самосевом. Главная задача – вернуть Парнасу значение видовой площадки. Для Петербурга традиционно важно не то, что и где растет, но и что и откуда видно», – считает историк архитектуры, член Совета по сохранению культурного наследия Борис Кириков.