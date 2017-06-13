Рейс «Вим Авиа» из Антальи задерживается на 13 часов

Рейс «Вим Авиа» из Турции в Петербург вместо часа дня 13 июня прилетит в два часа ночи среды. У авиакомпании продолжаются проблемы с задержками рейсов.

Об очередном переносе в расписании полетов татарстанского авиаперевозчика «Фонтанке» сообщили читатели. Эту информацию подтверждает информационное табло петербургского аэропорта Пулково — борт должен был сесть в 12:55 во вторник, но на деле приземлится не раньше 02:05 уже 14 июня. При этом в 03:55, согласно расписанию, он уже должен направиться обратно к турецким берегам.

Напомним, трудности у компании начались вместе с туристическим сезоном – «Вим Авиа» отменяет и переносит рейсы по всей стране, пострадало уже больше 10 тысяч человек. В Петербурге это касается в основном двух направлений — в Симферополь и Анталью.

В самой компании проблемы связывают с резко возросшим потоком туристов, но, судя по картотеке арбитража, причина нехватки бортов может крыться и в финансовых сложностях.