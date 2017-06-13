Дареному ткачику в гнездо не смотрят

Ученый из Петербурга оказался «в плену» в Индии. Местная полиция отказывается выпускать его из отеля. Российский МИД пока помочь не в силах. Вся проблема в гнезде маленькой птички.

Удержание российских граждан на территории Индии – история для нашего посольства не новая. Но инцидент с петербургским ученым в российском представительстве в южноазиатской стране стоит особняком – уж очень необычны обстоятельства. МИДу правительства Индии выписана нота.

«Волнуюсь. Еду один надолго. Предстоит много переездов. Надеюсь, будет интересно и красиво. Это же Индия», – пишет Антон в соцсетях и вылетает в Кочин. Его ждут два месяца путешествий по красочным городам южноазиатской страны. Он не знает, что скоро больше всего ему будет хотеться вырваться отсюда. Интересная и красивая «это же Индия» превратится в тюрьму.

Голышеву 27 лет. Он выпускник химфака СПбГУ. Окончил аспирантуру. Стал биологом. В Индию влюбился пять лет назад, увидев Дели, Агру, Джайпур и Гоа. В 2014-м получил президентскую стипендию для стажировок за рубежом. Выбор снова пал на Индию. Полгода практиковался у индийского светоча в области молекулярной медицины Рамгасами Джаякумара. Разрабатывал новые лекарственные формы противораковой терапии.

Весной этого года у Антона появилась возможность увидеть Индию не через призму науки, а в объектив. Он увлекается фотографией. Красочная Индия – вполне удачная модель. За два месяца молодой ученый побывал в 15 городах, проколесив шесть тысяч км, но настоящие приключения ждали Антона Голышева в Каджурахо. Денег оставалось в обрез, поэтому там он забронировал номер в сомнительном отеле Casa De Mono. Парадный вход в него напоминает ворота на территорию какого-нибудь завода. Из опознавательных знаков – небольшая вывеска с названием.

Гостеприимный хозяин по имени Сат вызвался встретить его на вокзале и привезти в покои. Ночь в них стоит около 8 тысяч рублей.

«Содрал он с сына в три раза больше, чем простой рикша», – говорит мама Антона Елена Голышева.

Нажиться, по словам родных будущего индийского узника, Сат пытался на всем. Накидывал лишнего за проживание, торговался, брал поручения и не выполнял их. Однажды сам вызвался поехать за билетами гостю, взял деньги. Билет якобы потерял, деньги не вернул. Несмотря на это, покидавшему Casa De Mono Голышеву хозяин сделал подарок. Антон сам попросил подарить ему гнездо птицы-ткачика. Их у Сата было несколько. Он использовал их в качестве декора для бетонных стен.

Удивительно, но речь о деньгах за плетеный сувенир не шла. Ученый продолжил путешествие. К концу мая пришло время возвращаться в Петербург. На сканировании во время таможенного досмотра в Indira Gandi International Airport содержимое ручной клади вызвало подозрение у полицейских аэропорта. В сумке лежало гнездо ткачика. А в нем, как выяснилось, два боевых патрона.

«Полицейские забрали мой паспорт и билеты. Долго заполняли какие-то бумаги, не давая мне никаких комментариев. Содержание бумаг мне показано не было. Копии не выдали. Потребовали написать заявление с описанием происходящего, не дав посоветоваться с кем-либо, поскольку мобильная связь работала очень плохо. Отойти куда-либо даже вместе с сотрудником полиции мне не позволяли», – пишет Антон Голышев в заявлении в МИД правительства Индии и индийское МВД спустя две недели плена.

До ночи ученый писал объяснение в отделе. От развороченного гнезда, естественно, ничего не осталось. Кроме патронов. В качестве изолятора временного содержания Голышеву определили близлежащую гостиницу Bajrang Guest House.

Визуально она лучше, чем роковая Casa De Mono, но выходить оттуда ему запрещено. Еду и проживание ученый оплачивает сам. В заявлении в структуры жалуется на хронические заболевания и отсутствие медикаментов. Сегодня, 13 июня, к ученому вылетел его отец, а мать написала жалобу на имя президента России.

За время удержания сына в отеле в Нью Дели родители успели обратиться в консульство Индии в Петербурге, индийское представительство в России, посольство РФ в Индии. Последние, в свою очередь, направили запрос в МИД правительства Индии. На этом все затихло. В нашем посольстве в Нью Дели «Фонтанке» подтвердили, что о проблеме ученого в известность поставлены.

«Найденные патроны – чистая случайность. Это далеко не первая история задержания наших граждан перед вылетом из Индии. Правда, патроны в гнезде ткачика – что-то новое. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс вызволения, но Индия – очень бюрократическая республика. Все требует фиксации», – отмечают в посольстве.

Кроме того, в МИД правительства Индии со стороны нашего посольства направлена нота с требования встречи с официальным представителем их министерства.

«Мы хотим выяснить всю информацию не только о Голышеве, но и других гражданах, которые попали в похожую ситуацию. Как будет развиваться ситуация, мы сказать не можем», – резюмируют они.

Официальная причина удержания ученого на территории Индии – экспертиза патронов. Процедура, по словам специалистов, может занять до года. Все это время Голышев должен будет провести в чужой стране.

P.S: Поговаривают, что ткачик, как наша ворона, любит все блестящее. Плетение причудливого гнезда – задача ткачика-самца, самка – обустраивает жилище изнутри, по необходимости делает «ремонт». Можно подумать, что птица сама принесла «домой» два патрона. Правда, редкий боевой патрон весит менее 5 граммов, а вес крупного ткачика не превышает 18 граммов при «росте» в 15 см и клюве в несколько миллиметров.

Александра Будер, "Фонтанка.ру"