Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова

В Петербурге ГК «Геоизол» завершила капремонт 150-метрового участка набережной Фонтанки напротив домов №№ 53-55. Продолжаются работы у Обуховского моста.

Как сообщает КРТИ Петербурга 13 июня, движение по отремонтированному участку открыли накануне. Между тем не все читатели «Фонтанки» оценили качество выполненных работ. Жители окрестных домов присылают фотографии, сделанные на отремонтированном участке во время дождя. На них видно, что система дренажа работает неидеально, а на дне реки образовались отмели.

Реконструкция стенки набережной началась в марте 2016 года. Контракт стоимостью 283 млн рублей был рассчитан до 30 ноября 2018 года, работы завершены досрочно. Проведены дноуглубительные работы, устройство свайного основания новой конструкции стенки набережной, ее армирование, монтаж исторического камня и восстановление всей ширины проезжей части. Ранее «Геоизол» реставрировал участки набережной от дома №6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома №15.

Сейчас один отрезок все еще находится в ремонте — от Обуховского моста до дома № 112, работы на нем ведет компания «Пилон».

Ранее эксперты Всероссийского общества охраны памятников заявили, что подрядчик завершает работы на участке у площади Ломоносова с грубыми нарушениями, изменяя рисунок кладки. В КГИОП эти обвинения опровергали.