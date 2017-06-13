Еще
19:12 13.06.2017
Пришлите свою новость!
19:03
Манчини прибыл в Петербург
18:49
BuzzFeed: Бизнесмена, давшего показания против России по «делу Магнитского», отравили
18:38
Юрий Гагарин на самарском фестивале превратился в Алексея
18:30
Мурино и Бугры могут разгрузить от пробок к осени
18:21
Мигрантский вопрос толкает ЕС на санкции против Чехии, Польши и Венгрии
18:15
В парке Царского Села возродят Парнас
18:08
Рейс «Вим Авиа» из Антальи задерживается на 13 часов
18:05
За Маноласа и Паредеса в "Зените" могут заплатить 50 млн евро
18:01
Вячеслав Малежик перенес инсульт
17:43
Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова
17:36
«Мегафон» заявил о восстановлении работы сети
17:22
В Петербурге и области задует сильный ветер
17:21
В шесть миллионов рублей оценила Чудновец свой моральный вред
17:01
Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции
16:59
МИД РФ: Запрет российского ТВ в Молдавии — это информационная блокада
16:55
В «Ночлежке» пройдёт День широко открытых дверей
16:41
У «Мегафона» и Yota - проблемы со связью второй раз за месяц
16:31
Алексей Учитель встретился с Поклонской в Кремле
16:11
На Славы «Джили» ушел под грузовик
16:04
Разгонявший Евромайдан командир «Беркута» пригодился на митинге в Москве
16:02
Экс-полицейские Кировского УМВД получили 5 лет на двоих за взятку
15:49
В Кремле опять жалуются на поддельные сайты с вопросами для Путина
15:38
Госдума запретит передвижные цирки с животными
15:36
В Московском районе замечание соседу закончилось ударом ножа в живот
15:24
Премьер Финляндии передумал распускать правительство
15:20
В музеи на Конюшенной площади можно будет попасть только через фан-зону Кубка конфедераций
15:16
Китайский инвестор реконструирует знаменитое ателье на Садовой
15:08
Песков о митингах: Эта группа провокаторов опасна для граждан
15:03
Из Петербурга за границу незаконно переправили топливо на 107 миллионов
14:56
Омбудсмен Шишлов: На митинги 12 июня петербуржцев спровоцировала власть
14:51
Российских хакеров подозревают в отключении света в Киеве
14:45
Президент Молдавии будет блокировать закон о запрете российских новостей
14:35
Объявлен аукцион на завтрак с молодой замминистра МВД Украины
14:16
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали дети
13:55
Девять домов для расселения ветхого жилья сдали в Ленобласти
13:50
В Ленобласти тонны шпал сгорели после прокурорской проверки
13:45
Роналду обвинили в мошенничестве на 15 млн евро
13:34
Абитуриентам в России предложили «поступать правильно»
13:31
71-летняя петербурженка признана виновной в сопротивлении полицейским на Марсовом поле
13:19
В Приморье чиновница устроила ДТП, погибли четыре человека
12:57
В Молдавии хотят запретить российские теленовости
12:46
Организатор убийства Политковской умер в колонии
12:35
Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов
12:33
Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка
12:21
На выходных в НИИ скорой помощи госпитализировали двух «шашлычников»
12:15
По «Скандинавии» разбежались свиньи
12:11
На Глинки горела коммуналка в особняке конца XVIII века
12:10
В Пулково открылся пункт технической поддержки паспортов болельщиков
12:02
«Волк с Уолл-стрит» приедет в Сестрорецк
11:53
Гражданина Пакистана приговорили к смертной казни за богохульство в Facebook
11:46
Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве на 3,4 миллиарда
11:39
Смольный осенью начнет проектирование дорог к трем жилым кварталам
11:32
Пациенты Александровской больницы облачатся в экзоскелет
11:28
В Испании трап семь раз не мог состыковаться с самолётом на Петербург
11:24
Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России
11:18
71-летняя участница протеста на Марсовом доставлена в суд под усиленной охраной
11:08
Вернувшийся из космоса червь отрастил вторую голову
11:00
Под Мюнхеном стрельба, есть раненые
10:47
В Госдуме предложили отдавать детей под опеку только после отказа всех родственников
10:41
Эксперт: Сделки на вторичном рынке могут быть затруднены из-за кадастровой оценки
10:37
Полиция «арендовала» Дзержинский суд для арестов митинговавших
10:33
Суд в Киеве запретил переименовывать проспект Ватутина в проспект Шухевича
10:29
Выбитый зуб полицейского на Марсовом поле обернулся уголовным делом
10:23
Время ожидания финской визы сократилось
10:17
Медведев выделил 314 млн на охрану Байкала
10:11
СМИ: ИГ разработало встроенные в ноутбуки бомбы
10:03
ГИБДД предупреждает о пробках на КАД
09:57
СК решает, что делать с брызнувшим в гвардейца из баллончика на митинге в Москве
09:49
В мясном магазине на Васенко нашли повешенного
09:41
Путин: Мне не снятся кошмары
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
13.06.2017 17:43

Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова

В Петербурге ГК «Геоизол» завершила капремонт 150-метрового участка набережной Фонтанки напротив домов №№ 53-55. Продолжаются работы у Обуховского моста.
Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова

Как сообщает КРТИ Петербурга 13 июня, движение по отремонтированному участку открыли накануне. Между тем не все читатели «Фонтанки» оценили качество выполненных работ. Жители окрестных домов присылают фотографии, сделанные на отремонтированном участке во время дождя. На них видно, что система дренажа работает неидеально, а на дне реки образовались отмели.

Реконструкция стенки набережной началась в марте 2016 года. Контракт стоимостью 283 млн рублей был рассчитан до 30 ноября 2018 года, работы завершены досрочно. Проведены дноуглубительные работы, устройство свайного основания новой конструкции стенки набережной, ее армирование, монтаж исторического камня и восстановление всей ширины проезжей части. Ранее «Геоизол» реставрировал участки набережной от дома №6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома №15.

Сейчас один отрезок все еще находится в ремонте — от Обуховского моста до дома № 112, работы на нем ведет компания «Пилон».

Ранее эксперты Всероссийского общества охраны памятников заявили, что подрядчик завершает работы на участке у площади Ломоносова с грубыми нарушениями, изменяя рисунок кладки. В КГИОП эти обвинения опровергали.

Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Смольный представил на ПМЭФ свой вариант строительства ВСД
"Фонтанка" предлагает водителям составить список дорог, которые нуждаются в срочном ремонте
УФАС Петербурга оштрафовало руководство ДТС за отклонение заявки на ремонт улицы
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора

18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
«Победа»
09.06.2017 16:42

«Победа» летит в Геленджик

1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мурино и Бугры могут разгрузить от пробок к осени
В парке Царского Села возродят Парнас
Завершен ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова
В Петербурге и области задует сильный ветер
Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов
Смольный осенью начнет проектирование дорог к трем жилым кварталам
Фестиваль цветов: карикатура южных зим
На КАДе закрывают съезд на Софийскую
Центр города в пробках из-за парада на Невском
В центре Санкт-Петербурга закрывают движение для парада оркестров
Смольный понял, почему у нас дороги плохие
Как отметить День России: гид «Фонтанки»
Прорыв бюджетной плотины
Яхтенный мост – он есть, но его как бы нет
Сто метров до реновации
Почему таксисты не хотят на светлую сторону
Офшорный след на Гагарина
Маршрутки поехали мимо закона
Минкульт нанес КГИОПу третий удар
Лето в Петербурге будет в среду
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Цвет авангарда: второе дыхание «Императорских садов России»

Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"

«Волк с Уолл-стрит» приедет в Сестрорецк

Новости компаний
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
«Победа»
09.06.2017 16:42
«Победа» летит в Геленджик
1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
«Новоселье: Городские кварталы»
09.06.2017 16:30
Снижена ипотечная ставка для покупателей квартир «Новоселье: Городские кварталы»
Банк «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте «Новоселье: Городские кварталы» до 10,7% годовых в рамках специальной акции для застройщиков.
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
«Лондон Парк»
09.06.2017 10:30
Компания Л1 начинает заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
С 29 июня 2017 года начнется вручение ключей жильцам первого и второго корпусов ЖК «Лондон Парк». 575 семей, а именно столько квартир в сданных домах, отпразднуют новоселье.
«Премьер Палас»
08.06.2017 10:38
Компания Л1 объявила о заселении второй очереди ЖК «Премьер Палас»
В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48
Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
06.06.2017 17:37
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”: “Дельта” поднимается над уровнем земли
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: городские кварталы” ведется полным ходом.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.