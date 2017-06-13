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13.06.2017 17:48
45 Комментариев

Навальное правосудие Петербурга

Протест 12 июня в Петербурге вошел в историю. Впервые полиция парализовала работу суда, которым пользуется ФСБ.
Навальное правосудие Петербурга

Митинг на Марсовом поле против коррупции  полиция уложила в 1122 протокола о нарушениях. Предать публичности беспрецедентные аресты за отказ ехать из точки «А» в точку «Б» не решился даже уполномоченный по правам человека. Полиция взяла в осаду Дзержинский суд, где студентам читали лекцию про пять минут.

Ночь на 13 июня участники протеста на Марсовом поле в количестве 561 человека провели в отделах полиции. К их услугам были предоставлены стулья в комнатах и лежаки в камерах. К девяти утра Дзержинский суд оккупировали грузовик ОМОНа и машины ДПС. Пост из трех сотрудников перед дверью усиливал впечатление от объявления: «Все дела 13 и 14 июня снимаются с рассмотрения. Прием исковых заявлений осуществляться не будет».

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Территория Марсова подсудна Дзержинскому. Но им же пользуется ФСБ для своих нужд. Арестов, например. «Велено никого не пускать», – слышится на входе неумолимое. Внутри – только судьи, их аппарат, десятки полицейских. Меры предосторожности связаны с особым контингентом – петербуржцами, которые вышли на Марсово поле заявить о, как сочли в полиции, «тотальной нетерпимости коррупции».

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Общественный защитник Динар Идрисов прорвался в суд. Но у него не сложилось с председателем Дзержинского. Виктор Шашкин был назван плохим человеком, и защитник сам стал фигурантом административного дела. На него составили протокол по статье 17.3 КоАП за неисполненное распоряжение судьи. Идрисов не успокоился и повздорил с полицейским кордоном.

Общественника увезли в 78-й отдел на Чехова. А Дзержинский захлебнулся первой же партией протестующих. Под усиленной охраной ОМОНа вывели студента, пенсионерку, молодую мать.

Их привезли из 29-го отдела полиции Московского района. Нарушения вменены одинаковые, а судьбы – разные. У гражданки Розовой имеется малолетний ребенок, она отделалась штрафом. Петербурженка Апанасова была, говорят, остра на язык – получите 10 суток ареста и 10 тысяч штрафа. 71-летняя Черная хрупким видом отрицает всякую возможность сопротивляться полиции. Но все же виновна, и за отказ ехать на митинг в Удельный парк казенным транспортом заплатит 500 рублей, а за нахождение рядом с плавающей по головам надувной уткой – 5000.

Дела в полной изоляции рассматривают пять судей – все, кто не ушел в отпуск, и минус Анжелика Морозова. У нее сегодня процесс над «золотыми парашютистами» генерала Быкова. Его зам Александр Монастыршин выдвинул красивую версию о заговоре с хищением красной папки с документами, имитацией его подписи и участием Следственного комитета в деле небывалых премий, и пришлось судье допрашивать московских следователей по видеосвязи.

Утку, изъятую у движения «Весна», ждали в суде больше всего. Полиция намеревалась принести ее в качестве вещдока, но, наверное, передумала. И без нее юмора хватало.

По данным «Фонтанки», полиция после ночных раздумий сообразила по два протокола на каждого. Итого 1122 документа с формулировкой: «Гражданин такой-то находился в непосредственной близости (менее 10 метров) от других участников митинга, скандирующих «Путин надоел». На прекращение противозаконных действий у гражданина было не менее пяти минут, однако он продолжал нарушать».

Полиция свою правоту доказывала указом президента об усилении мер безопасности во время Кубка конфедераций. Дескать, и так сборные стран в опасности потенциальной, а тут вы еще подкидываете работы. Молодежь уверяла, что отведенной ей пятиминутки на соображение было катастрофически мало.

«Я сам дурак, конечно, – сказал «Фонтанке» задержанный. – После военно-исторического фестиваля остался посмотреть, как другие митингуют. Стоял на краю Марсова, ближе к Летнему саду. Что-то действительно кричали, и я слышал про приглашение проехать в Удельный парк. Не понял ничего, а тут бац, и кольцо ОМОНа. Ну, нас и потащили к автобусам».

Полицейские пожимали плечами: «Не расстраивайся, сынок. Еще Гурченко пела, что в пять минут можно сделать очень много. Сходишь в армию, научишься».

К материалам дел были приложены рапорты, объяснения, письма и справка о наличии видеозаписи. Учитывая 10-тысячный масштаб мероприятия, шансы у полицейского оператора поймать лицо нарушителя сводились к нулю.

В третьем часу дня на разбор приехал уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, по следам митинга бросивший шпильку  в адрес государства. Номер его служебного Audi «112» вселял надежду. Омбудсмен так спешил, что его водитель припарковался на «зебре». На защиту пешеходов встал омоновец, жестом «брысь» велевший отогнать иномарку.

Александр Ермаков

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Другие омоновцы поедали эскимо и убивали время болтовней с приставами: «Мы вообще на базе должны быть сегодня».

Шишлов не помог. В суд не пустили. Его представитель изредка выходила в поисках адвокатов.

К вечеру практика устоялась. Тем, у кого есть «смягчающие обстоятельства» в виде детей и прочего, – штраф свыше 10 тысяч. Социально не обремененным – 5 суток ареста и штраф 10 тысяч. Дерзким – 10 суток и 10 тысяч. С Марсова петербуржцев в отделы доставили, за редким исключением, в три-четыре часа, а протоколы составили ближе к полуночи, а то и к утру.

Ходил упорный слух, что среди них искали человек двадцать-тридцать активистов, и изначально будто бы только их планировалось везти в суд на аресты. Но к вечеру решение изменилось, и привлекли по лекалу всех.

Дзержинский от безысходности запросил SOS. Материалы распределили по другим райсудам. К пяти вечера 13 июня в процесс удовлетворения административных запросов полиции вовлечены Октябрьский, Василеостровский, Красногвардейский, Кировский, Фрунзенский, Приморский, Петроградский, Московский, Выборгский, Красносельский суды.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (45)
Владислав М
13 июня 2017 г. 19:12
VanhaPerkele: На майдане власти не погнушались и стрелять по людям, итог всем известен!
nuga
13 июня 2017 г. 19:09
Похоже Навального России навязывают определенные люди из власти и финансов,поражает безграничная безнаказанность Лёхи.Так берегут,что не пустили вчера на улицу,где мостовая разобрана в связи с ремонтом и куда он звал всех идти ломать ноги.Уберегли родимого 30 дневным отдыхом в тюрьме от проломленной булыжником башки.Навальный нужен не только америкосам живым и здоровым к следующей бузе на митингах.Людей он раздражает,а его упорно тащут,даже глаз дали вылечить и отдохнуть в Испании.А деньги,на избирательные штабы по всей стране-просто на ветер выкидывают,т.к знают,что выборы он не пройдёт,значит к власти придёт в результате какой то заварушки!Россия страна обманов и разводилово населения,а ещё история знает ,как власть умело упрятывает подобных людей в тюрьму-Удальцов такой был,ходил митинговал и сел в тюрьму,а Леха ,как черт из табакерки выскочил и начал жать бурю.МММ с Мавроди отдыхает..Граждане запасайтесь долларами!
Luda
13 июня 2017 г. 19:08
VanhaPerkele: Вы что советуете? Вам не стыдно? Завтра вы не понравитесь и вас также обольют какой-нибудь мерзостью! Почему надо так агрессивно поступать с людьми, которые отстаивают свои права? А в Израиле просто паранойя. Там даже в магазин и в гостиницу войти без обыска нельзя, это задалбливает. Насчет "Скунса" думаю фейковая статья.
Сашок72
13 июня 2017 г. 19:08
Я удивляюсь, как ещё всех наших налогов хватает прокормить эту прорву омона, судей и всех прочих столпов режима. Россия — щедрая душа.
VanhaPerkele
13 июня 2017 г. 19:07
Дмитрий Н: Логично. Но судя по фоткам в армии там мало кто послужил.
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