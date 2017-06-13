«Мегафон» заявил о восстановлении работы сети

Сеть мобильного оператора «Мегафон» в Москве, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде восстановлена. Голосовая связь, сервис смс и мобильный интернет работают в штатном режиме.

Об успешном решении проблемы, из-за которой днем 13 июня в столице и ряде других городов примерно 30% абонентов не могли никому дозвониться со своего телефона, «Мегафон» сообщил в своем канале в мессенджере Telegram.

«Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами», – уточнил оператор.

Напомним, жалобы от абонентов на перебои со связью получили «Мегафон» и Yota, которая работает на тех же сетях. Причины сбоя пока не называются.

Это не первый подобный случай за месяц — 19 мая из-за сбоя софта программного обеспечения услуги связи были не доступны в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других городах.