В шесть миллионов рублей оценила Чудновец свой моральный вред
Евгения Чудновец, воспитательница из Екатеринбурга, оценила нанесенный ей моральный вред в шесть миллионов рублей и планирует получить их через суд, сообщает РИА Новости 13 июня. Напомним, россиянка была оправдана после лишения свободы за репост видеоролика в социальной сети, отсидев в почти шесть месяцев.
«Информация достоверна. Готовим иск. В ближайшее время он будет подан», — подтвердила данную информацию адвокат Чудновец Мария Кириллова.
Она также отметила, что на данный момент еще не принято решение, в какой именно суд подавать иск.
Источник: «Газета.Ru»
Справка:
6 марта 2017 года Курганский областной суд отменил приговор осужденной за репост воспитательнице. 8 ноября 2016 года Катайский районный суд Курганской области приговорил ее к 6 месяцам колонии за репост видео на своей странице «ВКонтакте». Женщину обвинили в распространении детской порнографии. Изначально прокурор просил приговорить Чудновец к 5 годам лишения свободы.