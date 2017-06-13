В шесть миллионов рублей оценила Чудновец свой моральный вред

Евгения Чудновец, воспитательница из Екатеринбурга, оценила нанесенный ей моральный вред в шесть миллионов рублей и планирует получить их через суд, сообщает РИА Новости 13 июня. Напомним, россиянка была оправдана после лишения свободы за репост видеоролика в социальной сети, отсидев в почти шесть месяцев.

«Информация достоверна. Готовим иск. В ближайшее время он будет подан», — подтвердила данную информацию адвокат Чудновец Мария Кириллова.

Она также отметила, что на данный момент еще не принято решение, в какой именно суд подавать иск.