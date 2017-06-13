Проклятие колдуна длиной в 36 лет, крупнейшая в истории мирового футбола победа со счетом 31:0 и звездный нападающий-ветеран, избивающий угловые флажки. В очередном материале об участниках Кубка Конфедераций – 2017 «Фонтанка» рассказывает о сборной Австралии.

Место в рейтинге ФИФА

По состоянию на 1 июня 2017 года австралийцы занимают 48-е место (681 очков). Это между Кот-д'Ивуаром (685) и Ганой (678). Наивысшая позиция – 14 (сентябрь 2009), низшая – 102 (ноябрь 2014).

Рекорды

Первая сборная Австралии была собрана в 1922 году. В первом же турне по Новой Зеландии «соккерузы» (Socceroos – Кенгуру-футболисты) потерпели два поражения (первая игра против наших недавних героев, сборной Новой Зеландии, 17 июня, 1922 завершилась со счетом 1:3) и сыграла вничью. Крупнейшая победа австралийцев – поистине эпическое событие, признанное мировым рекордом. 11 апреля 2001 года футбольные сборные Австралии и Американского Самоа сыграли матч квалификации на ЧМ-2002, завершившийся со счетом 31:0.

Игра прошла в присутствии трех тысяч зрителей на «Международном стадионе BCU» (максимальная вместимость 20 тысяч) в австралийском Кофс-Харборе. Австралиец Арчи Томпсон, забивший 13 голов, также побил рекорд по количеству голов, забитых одним игроком в международном матче. Дэвид Здрилич, автор 8 голов, стал вторым по их количеству в одном матче, также побив рекорд, державшийся со времен Первой мировой войны. Дело в том, что вместо реальных футболистов сборной Самоа, у которых банально не нашлось денег для поездки на матч, за национальную команду заявили студентов, которые учились в Австралии.

Результат игры привёл к активным дискуссиям о форматах квалификационных турниров. В итоге в океанской зоне квалификации на чемпионат мира 2006 года был создан предварительный турнир. Тем не менее, неравный уровень соперников привел к переходу Австралии из Конфедерации футбола Океании (ОФК) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в 2006.

Крупнейшее поражение Австралия потерпела от Южно-Африканской Республики 17 сентября, 1955 год в товарищеском матче. Та игра, прошедшая в Аделаиде, закончилась со счетом 0:8.

Проклятие

Существует легенда, согласно которой сборную Австралии преследовало проклятие с 1970 по 2006 годы. Согласно ей после двух ничейных матчей против сборной Родезии, прошедших в 1969 году в Мозамбике, австралийцы обратились за помощью к местному колдуну. В третьей встрече «соккерузы» действительно выиграли 3:1, но платить колдуну запрошенные им за помощь тысячу фунтов все равно отказались. Тогда колдун проклял австралийцев. Вплоть до 2006 года они лишь однажды попали на чемпионат мира (в 1974 году они проиграли два матча и сыграли вничью, не забив ни одного гола). Историю об этом в 2002 году рассказал бывший футболист той команды 1969 года Джонни Уоррен. Ею заинтересовался телеведущий Джон Сафран. В 2004 году Сафран поехал в Мозамбик, где сумел договориться с одним из местных колдунов о проведении ритуала, в ходе которого Сафрану пришлось просить прощения за обман своих соотечественников. По совпадению, через два года Австралия впервые с 1974 года приняла участие в чемпионате мира.

Главный тренер

Анге Постекоглу родился в столице Греции Афинах в 1965 году. Через 5 лет родители вместе с ним эмигрировали в Австралию в Мельбурн, где Постекоглу и начал заниматься футболом. Во взрослом футболе дебютировал в 1984 году выступлением за клуб «Саут Мельбурн», в котором провёл девять сезонов. Вместе с командой трижды выигрывал регулярный чемпионат Австралии, также дважды становился чемпионом страны по итогам плей-офф. Завершил профессиональную карьеру футболиста в 1994 году в клубе «Вестерн Сабербз», игравшем в одной из низших лиг чемпионата Австралии. Тренерская карьера сразу началась с успехов.

В 1996 году Постекоглу возглавил родной «Саут Мельбурн». Он привёл команду к двум подряд победам в Национальной футбольной лиге в сезонах 1997/98 и 1998/99 и выиграл с клубом титул клубного чемпиона Океании. С 2000 по 2007 возглавлял молодежную сборную Австралии, с которой трижды становился победителем чемпионата Океании (2001, 2003, 2005). В 2009 перешел в австралийский клуб «Брисбен Роар», выиграв с ним дважды подряд титул чемпиона Австралии. За яркий и атакующий стиль болельщики прозвали команду «Роарселона». Четвертый титул чемпиона Австралии сделал Постекоглу самым успешным местным футбольным тренером. 23 октября 2013 года Постекоглу был назначен главным тренером сборной Австралии. На чемпионате мира под его руководством австралийцы заняли третье место в группе и остались без плей-офф, что, впрочем, было воспринято скорее как успех, так как в одной группе с ними была Испания, Нидерланды и Чили. В 2015 «соккерузы» под его руководством выиграли чемпионат Азии.

Игроки

Главной звездой сборной Австралии в свои 37 лет по-прежнему остается нападающий Тим Кэхилл. По количеству матчей за «соккерузы» (89) он занимает четвертое место в истории. Есть подозрение, что такое положение дел продержится недолго: у рекордсмена Марка Шварцера таких матчей всего на 20 больше. А вот по количеству голов Кэхиллу уже нет равных – 47 забитых мячей.

Тим родился в Сиднее. Его отец — ирландец, а мать — уроженка Самоа, потому Тим теоретически мог бы выступать за любую из трёх стран: Ирландию, Самоа или Австралию. Именно родители хотели, чтобы Тим и его братья Шон и Крис в итоге стали футболистами, а не регбистами, как это обычно принято в Австралии. Мать считала, что регби слишком опасный вид спорта, а отец, уроженец Лондона, являлся страстным поклонником футбола.

Тим начинал карьеру в молодёжном клубе «Сидней Юнайтед». В 16 лет перебрался в академию английского клуба «Миллуолл». Всего спустя два года дебютировал за основной состав. В 2002 году им всерьез интересовался «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но все уперлось в денежный вопрос: «Миллуолл» запрашивал цену в 6,5 млн евро, но предлагали только 4,5 млн. Так Кэхилл продолжил выступления за «Миллуолл». В сезоне 2003/04 стал лидером команды и помог ей впервые в истории выйти в финал Кубка Англии. В 2004 году за 1,5 млн фунтов стерлингов перешёл в «Эвертон». В первом сезоне за новый клуб стал лучшим бомбардиром команды и получил от болельщиков звание лучшего игрока сезона. «Эвертон» занял четвёртое место в чемпионате и получил возможность участвовать в Лиге чемпионов. В октябре 2006 года стал первым игроком «Эвертона» за последние 18 лет и единственным представителем от АФК, вошедшим в список 50 номинантов на Золотой мяч.

Кэхилл оригинально празднует свои голы. Забив, он бежит к угловому флажку и буквально начинает избивать его. 2 марта 2008 года, после забитого им мяча в матче против «Портсмута», Кэхилл отпраздновал свой гол иначе: скрестил запястья, изображая скованные в наручниках руки. Этот гол он посвятил своему брату Шону, бывшему футболисту, которого незадолго до этого посадили на 6 лет за драку с нанесением травмы своему противнику (частичная потеря зрения).

Мяч Кэхилла в ворота Голландии (2:3) на чемпионате мира–2014 бывший форвард сборной Бразилии Роналдо назвал лучшим голом того турнира. https://www.youtube.com/watch?v=p2tmftLN2lY

Капитанскую повязку в сборной Австралии с 2014 года носит полузащитник Майкл Единак, с 2011 года выступающий английской премьер-лиге: до 2016 в «Кристал Пэлас», затем перешел за 4,6 миллиона евро в «Астон Виллу». Но в Россию Единак, увы, не приедет: как стало известно незадолго до Кубка, Единак получил травму паха, в национальной команде его заменит 25-летний полузащитник австрийского «Штурма» Джеймс Джегго.

Как попали на Кубок Конфедерации

Австралийцы получили путевку на Кубок Конфедерации в январе 2015 года, впервые в истории став победителями Кубка Азии. Тот турнир прошел на родине «соккеруз». В предыдущие разы непреодолимым барьером для них становилась сборная Японии, в 2007-м одолевшая их в четвертьфинале, а в 2011-м – в финале соревнований. На этот раз встречи с японцами удалось избежать. В финале Австралия в овертайме победила Южную Корею (2:1), которой ранее уступила на групповом этапе турнира.

Состав на Кубок Конфедераций.

Вратари: Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт», Германия), Мэтью Райан («Генк», Бельгия).

Защитники: Милош Дегенек («Иокогама Ф. Маринос», Япония), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра», Португалия), Райан Макгован («Гуйчжоу Чжичэн», Китай), Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Бэйли Райт («Бристоль Сити», Англия), Трент Сэйнсбари («Интер», Италия), Брэд Смит («Борнмут», Англия).

Полузащитники: Джексон Ирвайн («Бертон Альбион», Англия), Джеймс Джегго («Штурм», Австрия), Массимо Луонго («КПР», Англия), Марк Миллигэн («Бани Яс», ОАЭ), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Томас Рогич («Селтик», Шотландия), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген», Голландия).

Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Лэки («Герта», Германия), Джейми Макларен («Дармштадт», Германия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария).

Расписание игр в России.

19 июня, 18:00, Сочи, Австралия — Германия.

22 июня, 18:00, Санкт-Петербург, Камерун — Австралия.

25 июня, 18:00, Москва, Чили — Австралия.

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