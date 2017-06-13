Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Илью Яшина арестовали на 15 суток по административной статье. Такое решение 13 июня принял Тверской суд Москвы.

О приговоре Яшин сообщил в своем Twitter. СМИ, которые находились на слушании дела, сообщают, что, по версии правоохранительных органов, оппозиционер отказывался подчиниться требованиям сотрудников полиции, выкрикивал лозунги и сопротивлялся при задержании. Инцидент произошел на выходе со станции метро «Тверская».

Сам оппозиционер отказался признать свою вину, так как, по его словам, никаких требований ему не предъявляли и, соответственно, нарушить их он не мог. Ходатайства адвокатов Яшина о приобщении к делу фотографий и вызове свидетелей суд отклонил. Сторона защиты также ходатайствовала об отводе судьи и получила отказ. В итоге Яшин отправится в изолятор на полмесяца по статье 19.3 КоАП — за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Напомним, 12 июня по всей России прошли митинги против коррупции, организовывал которые Алексей Навальный и его сторонники. В столице были задержаны 866 человек, по официальным данным, на Тверскую вышли около 5 тысяч москвичей. В Петербурге – 548 человек из примерно 10 тысяч, которые приняли участие в митинге (по официальной информации, на Марсово поле вышли 3,5 тысячи недовольных). Самого Навального задержали в подъезде его дома и арестовали на месяц за нарушение порядка проведения митингов и неповиновение полиции.