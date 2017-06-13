МИД РФ: Запрет российского ТВ в Молдавии — это информационная блокада
Регистрация в парламенте Молдавии законопроекта об исключении из молдавского эфира новостных программ РФ является информационной блокадой населения страны, заявил 13 июня замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Как передает РИА Новости, Карасин выразил сожаление по этому поводу.
Источник: РИА Новости
Справка:
Ранее 13 июня Демократическая партия Молдавии зарегистрировала законодательную инициативу о "борьбе с российской пропагандой". Законопроект предусматривает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что всеми доступными средствами будет блокировать законопроект.