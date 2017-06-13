У «Мегафона» и Yota - проблемы со связью второй раз за месяц

Оператор «Мегафон», входящий в большую тройку, и Yota, которая работает на его сетях, заявили о сбое связи в нескольких регионах России. Причины нынешней поломки устанавливаются.

Как сообщает «Мегафон» в официальном аккаунте на Facebook 13 июня, в Москве и нескольких других городах в центральной части страны (Самара, Тольятти, Нижний Новгород) – снижение успешности дозвона на 20-30%.

«Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный Интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в релизе.

Компания Yota, которая работает на сетях «Мегафона», сообщила, что часть клиентов в нескольких регионах, в том числе в Москве, испытывают проблемы с использованием мобильной связи. Жалобы от абонентов на сложности со звонками стали поступать с 14 часов.

Напомним, что это уже второй массовый сбой в сети «Мегафон» за последний месяц. Первый произошел 19 мая. Тогда трудности со связью испытывали пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других городах. Оператор объяснил затруднения технической проблемой, которая произошла из-за сбоя софта программного обеспечения компании-поставщика оборудования и программного обеспечения на системах обработки баз данных.