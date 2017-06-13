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13.06.2017 16:55

В «Ночлежке» пройдёт День широко открытых дверей

В петербургской благотворительной организации «Ночлежка» 17 июня пройдёт День широко открытых дверей.

Эта акция для «Ночлежки» стала уже традиционной. Для гостей сотрудники организации проведут экскурсии по приюту и «Культурной прачечной». А также расскажут о работе благотворительной организации и проблеме бездомности в своих мини-лекциях.

«Мы открыты для всех интересующихся в любой день, но для 17 июня подготовили специальную интересную и насыщенную программу. Мы специально проводим День широко открытых дверей в выходной, чтобы как можно больше горожан смогло узнать о проблеме бездомности и нашей работе», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

Гостей будут ждать на Боровой, 112Б (вход с Расстанной улицы около дома №1), с 11.30. Ознакомиться с расписанием экскурсий и лекций можно на сайте «Ночлежки» (https://homeless.ru/). А присоединиться ко Дню широко открытых дверей можно в любой момент, выбрав интересный для себя рассказ.


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