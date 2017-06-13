Алексей Учитель встретился с Поклонской в Кремле

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель встретился в Кремле с депутатом Госдумы Натальей Поклонской в День России и предложил ей показать «Матильду», грядущая премьера которой расстраивает народную избранницу. Депутат категорически отказалась и потребовала показать ее своим экспертам.

Об исторической встрече — такую оценку ей дал сам Учитель – режиссер рассказал 13 июня в Москве на пресс-конференции, посвященной фильму. «Просьба депутата Поклонской заключалась в одном — покажите картину экспертам, моим. Уже одно слово «моим» немножко смущает. Я сказал, что вам надо посмотреть картину, я давно уже призывал это сделать, потому что только вы лично можете эмоционально, чувственно, прагматично, как угодно, но только вы можете оценить, что там есть плохого, если вы нас в этом обвиняете. На что последовал ответ – никогда и ни в коем случае, мне всё эксперты расскажут», – описал встречу Учитель.

Разговор он назвал бесполезным и добавил, что все проверки, которые были инициированы Поклонской, показали, что с фильмом все в порядке.

«Я убежден, что у Натальи Поклонской есть свое личное отношение к фигуре Николая II. Возможно, в какой-то степени фанатичное, и в этом нет ничего удивительного и плохого, но переносить эту любовь в кресло депутата и пользоваться своим креслом для того, чтобы рассылать по всем проверяющим организациям запросы..? Я спросил, для чего эксперты. Они будут проверять каждую строчку сценария, соответствует ли она тому, что снято в фильме. А если нет, то что? Тогда — неправильно потраченные государственные деньги, это преступление и так далее и так далее», – добавил режиссер.

Напомним, премьера картины, рассказывающей о взаимоотношениях последнего русского императора и балерины Матильды Кшесинской, намечена на 26 октября этого года, и пройдет в Мариинском театре. Однако уже сейчас Поклонская заявляет, что фильм оскорбляет чувства верующих. Специалисты СПбГУ, которые провели экспертизу трейлера, сценария и эпизодов кинокартины, никаких нарушений не нашли — отчет занял 40 страниц, но его итоги депутата не устроили, и в Генпрокуратуру «полетел» очередной запрос.