"Обнимашки" с Родиной: Чего хотят от жизни граждане от 6 до 29 лет?

12.06.2017 12:00

Чего вы хотите от жизни в России? И что вам мешает, или помогает добиться этого? Молодые бизнесмен, музыкант, строитель, студент, выпускница, уличный художник и даже 6-летняя девочка – всего ровно 12 юных граждан России – отвечают на простые вопросы о себе и о своем будущем в нашей стране.