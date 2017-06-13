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12.06.2017 12:00
"Обнимашки" с Родиной: Чего хотят от жизни граждане от 6 до 29 лет?
Чего вы хотите от жизни в России? И что вам мешает, или помогает добиться этого? Молодые бизнесмен, музыкант, строитель, студент, выпускница, уличный художник и даже 6-летняя девочка – всего ровно 12 юных граждан России – отвечают на простые вопросы о себе и о своем будущем в нашей стране.
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