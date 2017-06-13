Экс-полицейские Кировского УМВД получили 5 лет на двоих за взятку

Реальные сроки лишения свободы получили в Петербурге бывший участковый 31 отдела полиции Андрей Пирогов и экс-замначальника отдела участковых Ирина Блохина. Они признаны виновными в получении взятки.

Кировский районный суд 13 июня огласил приговор бывшим полицейским Кировского УМВД. На скамье подсудимых оказались участковые Андрей Пирогов и Станислав Филатов, а также бывший замначальника отдела участковых Ирина Блохина. Как сообщает пресс-служба горсуда, всех троих признали виновными в получении взятки.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре 2013 года Пирогов и Филатов незаконно провели осмотр офиса индивидуального предпринимателя на проспекте Стачек, 47А. Оттуда стражи порядка вынесли компьютеры и переместили технику в служебный кабинет Блохиной. Далее полицейские, по версии следствия, потребовать денег от бизнесмена за контрафактное программное обеспечение, установленное на изъятом ПК. Коммерсант согласился. Бывший оперуполномоченный экономической полиции Кировского УМВД, выступивший посредником, передал обвиняемым 100 000 рублей от предпринимателя. Дело посредника оказалось в отдельном производстве – он признался и раскаялся.

Блохину признали виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ее приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Пирогову, помимо взятки, вменили превышение должностных полномочий. Его осудили на 3 года строгого режима, а также приговорили к штрафу в размере 1,5 млн рублей. Филатов за совершение преступлений по аналогичным статьям УК РФ отделался тремя годами условно с испытательным сроком 5 лет.