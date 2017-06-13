Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"

Приём роликов на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» завершен. Пришла очередь выбрать победителя. 10 компаний-финалистов получат билеты на Большой бизнес-фан-фестиваль, где 16 июня на главной сцене и состоится торжественная церемония награждения.

Голосование за ролики продолжается до 00.00 часов 16 июня. Лайки, шеры, репосты приветствуются.

«Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. Для этого необходимо нажать на иконку Youtube и проголосовать. Участники, набравшие максимальное число голосов от зрителей, становятся победителями.

ВСЕ РОЛИКИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ПЛЕЙЛИСТЕ КАНАЛА



Кликни ссылку — ставь лайки на Youtube.

Премия будет вручаться по шести номинациям:

«Лучший офисный коллектив»;

«Лучшее офисное пространство»;

«Приз зрительских симпатий»;

«Лучший коллектив СМИ»;

«Выбор «Фонтанки»;

«Выбор Большого бизнес-фан-фестиваля».