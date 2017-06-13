В Кремле опять жалуются на поддельные сайты с вопросами для Путина

В связи с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, появляются поддельные сайты по приему вопросов граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает РБК со ссылкой на РИА Новости, он посоветовал гражданам проявлять осторожность и обращать внимание только на официальные ссылки, которые показали Первый канал и телеканал «Россия».

«Безусловно, мы принимаем оперативные меры для того, чтобы блокировать, закрывать эти сайты», — подчеркнул Песков.