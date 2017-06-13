В Кремле опять жалуются на поддельные сайты с вопросами для Путина
В связи с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, появляются поддельные сайты по приему вопросов граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как передает РБК со ссылкой на РИА Новости, он посоветовал гражданам проявлять осторожность и обращать внимание только на официальные ссылки, которые показали Первый канал и телеканал «Россия».
«Безусловно, мы принимаем оперативные меры для того, чтобы блокировать, закрывать эти сайты», — подчеркнул Песков.
Источник: РБК
Справка:
Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня. Общение главы государства с россиянами пройдет в прямом эфире федеральных телеканалов, его будут транслировать «Россия 1», Первый канал, «Россия 24», а также радиостанции «Вести FM», «Маяк» и «Радио России» с 12:00 мск.
Первые вопросы президенту появились на сайте проекта «Прямая линия» 4 июня. Россияне направили вопросы о реновации, коррупции, зарплатах и другие.