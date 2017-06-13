Госдума запретит передвижные цирки с животными

Госдума России намерена запретить передвижные цирки с животными.

Как передает "Интерфакс", об этом 13 июня сообщила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

"Мы прописываем запрет на использование передвижных дельфинариев, зооцирков. Когда дельфина кладем в цистерну и перевозим, это издевательство над дельфином", – сказала Тимофеева в связи с подготовкой законопроекта об ответственном обращении с животными ко второму чтению.

Также, по ее словам, под запрет, например, попадет использование краснокнижных животных для фотографирования на пляже.

Ранее предполагалось, что этот проект закона Госдума рассмотрит во втором чтении 14 июня. Как пояснила Тимофеева, в связи с большим объемом поправок решено второе, основное чтение документа чтение отложить на неделю.

Впервые будет прописан правовой статус приютов для животных; волонтерам и защитникам животных будет дано право контролировать работу приютов; предлагается ввести правовое определение понятия "жестокое обращение с животными".

Особый вопрос, отметила глава комитета, – регистрация животных. Понятно, что всех кошек и собак, особенно в сельской местности, не перепишешь, речь не идет о тотальной регистрации, но, подчеркнула Тимофеева, "опасные животные должны быть зарегистрированы".

В реализации закона так или иначе будут задействованы 28 министерств и ведомств, и депутаты ждут от них разработки соответствующих подзаконных актов, чтобы закон реально заработал, сказала руководитель комитета.