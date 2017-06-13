В Московском районе замечание соседу закончилось ударом ножа в живот

Уголовный розыск Московского района задержал уроженца Азербайджана за удар соседа ножом. Причиной этого поступка явилось замечание у парадной.

По информации «Фонтанки», сегодня, 13 июня, около двух часов дня, следователь УМВД Московского района задержал на двое суток 32-летнего гражданина. Ему вменяют тяжкие телесные повреждения, которые тот, по версии следствия, нанес накануне своему соседу.

По версии следствия, ночью 12 июня возле парадной на проспекте Юрия Гагарина, 46, возник конфликт. Началась ссора с того, что житель дома сделал замечание соседу по лестничной площадке, уроженцу Закавказья, когда тот выбросил на газон бутылку пива. В результате беседа двух мужчин переросла в потасовку и закончилась тем, что один из оппонентов попал в реанимацию 26 городской больницы с проникающим ранением в живот.

При задержании оперативники нашли у подозреваемого нож.