Разгонявший Евромайдан командир «Беркута» пригодился на митинге в Москве

Бывшего командира киевского «Беркута» Сергея Кусюка, объявленного в розыск на Украине за препятствие проведению митинга, нашли на протестной акции в Москве. На нём была форма сотрудника ОМОНа.

Фотографию человека, действительно похожего на Кусюка, опубликовал «Дождь» в галерее снимков антикоррупционной акции за 12 июня. Беглого соотечественника в сотруднике российских органов правопорядка признали украинские журналисты.

Как позднее пояснил корреспондент «Дождя», герой фотографии контролировал поток людей возле рамок металлоискателей на Тверской улице. Именно на Тверскую вместо согласованного проспекта Сахарова пригласил протестующих Алексей Навальный. Снимок был сделан в районе трёх часов дня – через час после начала митинга.

Сообщается, что офицер отдавал распоряжения по рации и, предположительно, координировал работу ОМОНа по силовому разгону людей в центре столицы. Официально Росгвардия пока не прокомментировала возможное трудоустройство бывшего начальника спецподразделения киевского «Беркута».

Власти Украины разыскивают своего сбежавшего командира с 2015 года за превышение служебных полномочий и препятствование проведению митинга. Тогда предполагалось, что он может скрываться в Крыму и работать в правоохранительных органах России.

Полковник Кусюк неоднократно командовал силовыми «зачистками» в Киеве. Его называют руководителем разгона Евромайдана в 2013 году, который стал прологом «революции достоинства». По неподтверждённым данным, ему приписывают и руководство провокацией, после которой спецподразделение применило силу к мирным гражданам. Также некоторые украинские СМИ пишут, что перед бегством он снабдил оружием крымское подразделение «Беркута».