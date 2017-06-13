Песков о митингах: Эта группа провокаторов опасна для граждан

Действия провокаторов на несогласованных митингах несут опасность для граждан, заявил 13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По информации "Интерфакс", спикер заявил, что проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. "Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше – это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию", – сказал Песков.

"Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

"В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы сделали все для обеспечения правопорядка в ходе провокационных акций в российских городов, в том числе в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в тех российских городах, где прошли согласованные акции, они были организованными и мирными и завершились без проблем. В частности, Песков обратил внимание, что согласованный в Москве митинг на проспекте Сахарова "прошел абсолютно без проблем".