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13.06.2017 15:03

Из Петербурга за границу незаконно переправили топливо на 107 миллионов

Московский бизнесмен переправил через таможню в Петербурге топливо для бункеровки российских рыболовецких судов из-за границы, что позволило ему не платить таможенные сборы. Как только товар оказался за пределами России, коммерсант продал его иностранной компании.

Как сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО 13 июня, дело о контрабанде топлива завершено и передано в суд. По версии следствия, столичный предприниматель через подконтрольную ему фирму переправил за рубеж топливо на 107 миллионов рублей. Так как по документам оно предназначалось для возврата рыболовецких судов, находящихся на промысле, в Россию, фирма была освобождена от уплаты таможенных платежей на сумму 43,5 миллиона. Кроме того, обвиняемый смог возместить экспортный НДС, а это еще 18,5 миллиона. В итоге топливо было продано другому государству. Так как рыболовецкие суда в Россию не вернулись, в январе 2016 года началось расследование.

Сейчас бизнесмен из Москвы обвиняется в мошенничестве, контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Директор компании, от лица которой были подписаны все документы, также находится под следствием за мошенничество.

Напомним, по подобным схемам топливо продается за рубеж не впервые. В Петербурге до сих пор продолжается расследование уголовного дела о контрабанде горючего якобы для рыболовецких судов на 95 миллионов.

 


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