Омбудсмен Шишлов: На митинги 12 июня петербуржцев спровоцировала власть

Ответственность за массовые задержания на несогласованной акции протеста в Петербурге лежит не только на её организаторах, но и на городских властях. Об этом 13 июня заявил уполномоченный по правам человека (УППЧ) в Петербурге Александр Шишлов.

Согласно размещенному на сайте УППЧ заявлению, тысячи людей, которые вышли накануне на Марсово поле, наглядно показали, что необходимо дать гражданам их законное право на свободу мирных собраний. Закон о митингах и практика его применения нуждаются в изменениях, которые не допустят произвола в использовании запретительных норм, уверен омбудсмен.

Шишлов считает, что виноваты не только организаторы, призывавшие людей выйти на несанкционированные акции, но и само государство. Последнее, по его словам, самоустранилось и больше не гарантирует людям соблюдения прописанных в Конституции прав.

Исполнительная власть отказом в согласовании мероприятий 12 июня в очередной раз продемонстрировала не только неспособность искать законное решение обеспечить гражданам свободу собраний, но и нежелание это делать вовсе, отмечает спикер. Такие решения, по его мнению, провоцируют людей с активной позицией нарушать закон и подрывают доверие к государству.

Полиция при этом просто была поставлена в затруднительные условия: они не могли обеспечить общественный порядок, не нарушив при этом права сограждан, констатировал омбудсмен.

Анонсированная Алексеем Навальным антикоррупционная акция собрала, по оценке «Фонтанки», на Марсовом поле порядка десяти тысяч человек. Смольный размаха не увидел и заявил о трёх с половиной тысячах участников. Организаторам была предложена площадка в Удельном парке, но митингующие предпочли выйти на Марсово поле. Во время несанкционированной акции были задержаны 548 человек, почти четверть из них – несовершеннолетние. Также задержали надувную утку.