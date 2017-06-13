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13.06.2017 14:56
4 Комментариев

Омбудсмен Шишлов: На митинги 12 июня петербуржцев спровоцировала власть

Ответственность за массовые задержания на несогласованной акции протеста в Петербурге лежит не только на её организаторах, но и на городских властях. Об этом 13 июня заявил уполномоченный по правам человека (УППЧ) в Петербурге Александр Шишлов.

Согласно размещенному на сайте УППЧ заявлению, тысячи людей, которые вышли накануне на Марсово поле, наглядно показали, что необходимо дать гражданам их законное право на свободу мирных собраний. Закон о митингах и практика его применения нуждаются в изменениях, которые не допустят произвола в использовании запретительных норм, уверен омбудсмен.

Шишлов считает, что виноваты не только организаторы, призывавшие людей выйти на несанкционированные акции, но и само государство. Последнее, по его словам, самоустранилось и больше не гарантирует людям соблюдения прописанных в Конституции прав.

Исполнительная власть отказом в согласовании мероприятий 12 июня в очередной раз продемонстрировала не только неспособность искать законное решение обеспечить гражданам свободу собраний, но и нежелание это делать вовсе, отмечает спикер. Такие решения, по его мнению, провоцируют людей с активной позицией нарушать закон и подрывают доверие к государству.

Полиция при этом просто была поставлена в затруднительные условия: они не могли обеспечить общественный порядок, не нарушив при этом права сограждан, констатировал омбудсмен.

Анонсированная Алексеем Навальным антикоррупционная акция собрала, по оценке «Фонтанки», на Марсовом поле порядка десяти тысяч человек. Смольный размаха не увидел и заявил о трёх с половиной тысячах участников. Организаторам была предложена площадка в Удельном парке, но митингующие предпочли выйти на Марсово поле. Во время несанкционированной акции были задержаны 548 человек, почти четверть из них – несовершеннолетние. Также задержали надувную утку.


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комментарии пользователей (4)
Vldmr
13 июня 2017 г. 15:47
OmegaJuice:
не захотели собираться в согласованных местах
Петербург — такой маленький город, что в центре абсолютно не было мест, нашлось только на окраине в лесу на территории удельного парка? Чего ж не 101-й километр-то?
туда, где свои мероприятия проводили другие группы граждан
"Другие группы граждан" почему-то прямо и непрямо финансируются кремлём и обязательно занимают то место, на которое подаётся заявка на митинг. Как же так совпадает?
shurka
13 июня 2017 г. 15:46
lexus: так, про между прочим: ст. 31 Конституции РФ гласит: Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
lexus
13 июня 2017 г. 15:13
Кто это писал?
"Также задержали надувную утку."
Это же из серьезной темы цирк пытаются сделать. Остальные, автор хочет сказать, были надувные бараны?
"Такие решения, по его мнению, провоцируют людей с активной позицией нарушать закон и подрывают доверие к государству."
Это кого он так мягко назвал? Не можешь придумать законные методы борьбы за свои права — сиди дома. Ходорковский даже не вытерпел и признался у себя в паблике, что это была специальная акция стравливания людей с правоохранительными органами. Навальный хорошо постарался...
"В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия", – сказал Песков.
И миллионы граждан с ним согласны.
OmegaJuice
13 июня 2017 г. 15:13
>Исполнительная власть отказом в согласовании мероприятий 12 июня но ведь омбудсмен врёт — митинги были согласованы, просто демонстранты не захотели собираться в согласованных местах и попёрлись туда, где свои мероприятия проводили другие группы граждан.
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