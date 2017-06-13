Российских хакеров подозревают в отключении света в Киеве

Хакерскую группу Electrum подозревают в атаке на энергосистему компании «Укрэнерго» в декабре 2016 года.

Как пишет Meduza 13 июня, об этом говорится в отчете специалистов по информационной безопасности Dragos. По их данным, эта группа напрямую связана с хакерской группой Sandworm Team, которую неоднократно обвиняли в работе на российские спецслужбы.

Хакеры создали вредоносное ПО, получившее название Crash Override, главной задачей которого является атака на энергосистемы. Crash Override при небольшой доработке способна атаковать энергосистемы не только Украины, но и европейских стран, а также теоретически для нее уязвима инфраструктура в США.

Dragos провели анализ Crash Override вместе со словацким производителем антивирусов ESET. В исследовании говорится, что вредоносное ПО способно атаковать сразу несколько электроподстанций одновременно, но его характер работы позволяет вызвать только временные перебои с электричеством, которые могут длиться несколько часов или дней, но не недель.