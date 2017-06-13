Президент Молдавии будет блокировать закон о запрете российских новостей
Президент Молдавии Игорь Додон 13 июня заявил, что всеми доступными средствами будет блокировать законопроект о запрете "российской пропаганды".
Как сообщает "Интерфакс", Додон сказал, что будет блокировать этот законопроект всеми доступными средствами.
"Если он будет принят, я не буду промульгировать такой закон – ни первый раз, ни второй раз. Если правящей коалиции это не понравится – пожалуйста, пусть идут на референдум", – сказал Додон, подразумевая импичмент президента.
Источник: "Интерфакс"
Справка:
Ранее 13 июня Демократическая партия Молдавии зарегистрировала законодательную инициативу о "борьбе с российской пропагандой". Законопроект предусматривает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ, произведенных в странах, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении.