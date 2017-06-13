Объявлен аукцион на завтрак с молодой замминистра МВД Украины
Завтрак с заместителем министра МВД Украины по евроинтеграции 25-летней Анастасией Деевой был выставлен на благотворительный аукцион 12 июня. Стартовая цена составляет 100 гривен, минимальный шаг ее повышения составляет 1%.
Как сообщает украинская электронная площадка для госзакупок ProZorro, все средства, вырученные на торах, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
Конечный срок подачи ценовых предложений — 28 июня. Дата проведения аукциона — 29 июня.
Справка:
ProZorro.Продажи - система, созданная по инициативе Минэкономразвития Украины, Transparency International, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Нацбанка страны и украинских электронных площадок.