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14:08 13.06.2017
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13:55
В Ленобласти сдали девять домов для расселения аварийного фонда
13:50
В Ленобласти тонны шпал сгорели после прокурорской проверки
13:45
Роналду обвинили в мошенничестве на 15 млн евро
13:34
Абитуриентам в России предложили «поступать правильно»
13:31
71-летняя петербурженка признана виновной в сопротивлении полицейским на Марсовом поле
13:19
В Приморье чиновница устроила ДТП, погибли четыре человека
12:57
В Молдавии хотят запретить российские теленовости
12:46
Организатор убийства Политковской умер в колонии
12:35
Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов
12:33
Автосалоны экс-партнера Андрея Аршавина пойдут с молотка
12:21
На выходных в НИИ скорой помощи госпитализировали двух «шашлычников»
12:15
По «Скандинавии» разбежались свиньи
12:11
На Глинки горела коммуналка в особняке конца XVIII века
12:10
В Пулково открылся пункт технической поддержки паспортов болельщиков
11:53
Гражданина Пакистана приговорили к смертной казни за богохульство в Facebook
11:46
Экс-глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве на 3,4 миллиарда
11:39
Смольный осенью начнет проектирование дорог к трем жилым кварталам
11:32
Пациенты Александровской больницы облачатся в экзоскелет
11:28
В Испании трап семь раз не мог состыковаться с самолётом на Петербург
11:24
Депутата Рады Парасюка заподозрили в нападении на генконсульство России
11:18
71-летняя участница протеста на Марсовом доставлена в суд под усиленной охраной
11:08
Вернувшийся из космоса червь отрастил вторую голову
11:00
Под Мюнхеном стрельба, есть раненые
10:47
В Госдуме предложили отдавать детей под опеку только после отказа всех родственников
10:41
Эксперт: Сделки на вторичном рынке могут быть затруднены из-за кадастровой оценки
10:37
Полиция «арендовала» Дзержинский суд для арестов митинговавших
10:33
Суд в Киеве запретил переименовывать проспект Ватутина в проспект Шухевича
10:29
Выбитый зуб полицейского на Марсовом поле обернулся уголовным делом
10:23
Время ожидания финской визы сократилось
10:17
Медведев выделил 314 млн на охрану Байкала
10:11
СМИ: ИГ разработало встроенные в ноутбуки бомбы
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ГИБДД предупреждает о пробках на КАД
09:57
СК решает, что делать с брызнувшим в гвардейца из баллончика на митинге в Москве
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Путин: Мне не снятся кошмары
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Главу Пентагона потрясла низкая боеготовность армии США
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В смертельном ДТП под Лугой пострадали две девочки
09:17
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ОНК: В 24 отделе полиции никого не били
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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Николая Расторгуева
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Очевидцы: В ДТП у Оредежа двое погибли, пострадали четверо, в том числе дети
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13.06.2017 13:50

В Ленобласти тонны шпал сгорели после прокурорской проверки

Шпалы, незаконно складированные на земельном участке в Подпорожском районе, вспыхнули после проверки прокуратуры.

По словам главы администрации Важинского городского поселения Андрея Афонина, списанные шпалы РЖД, несанкционированно складированные на территории неработающего завода, вспыхнули днём 12 июня на территории свыше тысячи квадратных метров.

Известно, что старые шпалы горели на земле Важинского гравийно-щебёночного завода. Возгорание произошло сразу после проверки объекта прокуратурой.

Подробнее читайте на сайте 47news.ru. http://47news.ru/articles/121782/


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