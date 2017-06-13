В Ленобласти тонны шпал сгорели после прокурорской проверки
Шпалы, незаконно складированные на земельном участке в Подпорожском районе, вспыхнули после проверки прокуратуры.
По словам главы администрации Важинского городского поселения Андрея Афонина, списанные шпалы РЖД, несанкционированно складированные на территории неработающего завода, вспыхнули днём 12 июня на территории свыше тысячи квадратных метров.
Известно, что старые шпалы горели на земле Важинского гравийно-щебёночного завода. Возгорание произошло сразу после проверки объекта прокуратурой.
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