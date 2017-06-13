Роналду обвинили в мошенничестве на 15 млн евро
Испанская прокуратура обвинила португальского футболиста Криштиану Роналду в неуплате налогов на общую сумму €14,7 млн с 2011 по 2014 год.
Как сообщает РБК 13 июня, в прокуратуре считают, что Роналду использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, с тем, чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ.
Спортсмена обвиняют в четырех эпизодах уклонения от уплаты налогов. По сведениям прокуратуры, наибольшую сумму португалец скрыл в 2014 году — тогда испанская казна не получила положенные €8,5 млн.
Источник: РБК
Справка:
В конце мая футболист добровольно выплатил испанской казне €6 млн с тем, чтобы избежать уголовного преследования. Португалец заявил о готовности сотрудничать с налоговой службой и при необходимости выплатить оставшиеся деньги.
По испанским законам, в случае добровольного согласия на погашение задолженности уголовное дело не открывается. В аналогичной ситуации налоговая служба Испании отказалась инициировать уголовное преследование в отношении Жозе Моуринью, который возглавлял «Реал» в качестве тренера.
В настоящий момент Роналду находится в расположении сборной Португалии и готовится к Кубку конфедераций. Португальцы сыграют в группе А вместе с командами России, Новой Зеландии и Мексики.