Роналду обвинили в мошенничестве на 15 млн евро

Испанская прокуратура обвинила португальского футболиста Криштиану Роналду в неуплате налогов на общую сумму €14,7 млн с 2011 по 2014 год.

Как сообщает РБК 13 июня, в прокуратуре считают, что Роналду использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, с тем, чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ.

Спортсмена обвиняют в четырех эпизодах уклонения от уплаты налогов. По сведениям прокуратуры, наибольшую сумму португалец скрыл в 2014 году — тогда испанская казна не получила положенные €8,5 млн.