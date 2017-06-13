Абитуриентам в России предложили «поступать правильно»

Разобраться в высших учебных заведениях России и выбрать лучшее выпускники смогут с помощью смартфона и приложения «Поступай правильно». Сервис презентовало министерство образования и науки РФ.

Как сообщили 13 июня в пресс-службе ведомства, бесплатный справочник вузов, которые ведут набор в этом году, уже доступен в магазинах приложений GooglePlay и AppStore. В поиске можно указать желаемый регион, специальность, максимальную стоимость обучения, набранные балы ЕГЭ, и приложение выдаст список подходящих под параметры заведений.

«Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах», – добавили в Минобрнауки.

Реклама от выбора будущей alma-mater отвлекать не будет, обещают разработчики.