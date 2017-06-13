71-летняя петербурженка признана виновной в сопротивлении полицейским на Марсовом поле

Задержанная на Марсовом поле 71-летняя жительница Петербурга признана виновной в неповиновении полиции и участии в несанкционированной акции, состоявшейся 12 июня. Она оштрафована на 5500 рублей.

Как стало известно «Фонтанке», Дзержинский суд днем 13 июня рассмотрел за закрытыми дверями материалы, составленные полицией Петербурга в отношении пожилой женщины по фамилии Черная. Хрупкая, ростом около 150 см, пенсионерка привлечена за активность на Марсовом поле по статьям 19. КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции» (полиция предъявила Черной требование ехать в Удельный парк и митинговать там) и 20.2 «Нарушение правил проведения акции».

Черная признана виновной по всем статьям. За неповиновение она оштрафована на 500 рублей, за участие – на 5000.

Еще одна задержанная, Розова, оштрафована на 11 тысяч рублей. Трое мужчин (Рогов, Шмаков, Васильев) арестованы на десять суток. Они заплатят по 10 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», задержанные за участие в протестах на Марсовом поле будут доставлены в различные суды Петербурга.

Ранее принятое решение о закрытии Дзержинского суда на двое суток для рассмотрения протоколов в отношении 561 человека отменено. Невозможность в разумные сроки вынести решения в отношении всех участников силами только Дзержинского суда стала понятна утром 13 июня. Полиция доставляет по десять человек, на дорогу тратится значительное время, большинство участников наказывается арестами, что усложняет логистику.