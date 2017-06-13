В Приморье чиновница устроила ДТП, погибли четыре человека

В Приморском крае произошло столкновение трех автомобилей, погибли четыре человека, один человек пострадал.

Как сообщает 13 июня ИА «Дейта», за рулем автомобиля Toyota Rush была начальник управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа Ирина Блажиевская. После ДТП она была доставлена в больницу, где позднее скончалась.

Установлено, что женщина двигалась со стороны города Арсеньева в направлении города Владивостока. При прохождении 33 км автодороги «с. Осиновка – с. Рудная Пристань» автомобилистка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения с последующим касательным столкновением с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в попутном направлении, а также автомобилем Ваз-2106, двигавшимся по встречной.

В результате дорожно-транспортного происшествия, помимо Блажиевской, погибли водитель автомобиля Toyota Rush, водитель автомобиля Ваз-2106, 30-летний мужчина, а также пассажиры Ваз-2106, 28-летний мужчина и 7-летний мальчик. Один человек, 30-летняя женщина-пассажир ВАЗ-2106, – госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Rush составил 5 лет, водителя Toyota Ipsum – 16 лет, водителя ВАЗ-2106 – 8 лет.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.